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12342XVPB1
Lampentyp: H4
12 V, 60/55 W
Bis zu 150 % helleres Licht
bis zu 540 Std.
Anzahl der Lampen: 1
Mit Philips X-tremeVision Pro150 genießen Sie bis zu 150 % helleres Licht¹. Fahren Sie mit der Gewissheit nach Hause, auch bei Dunkelheit und ungünstigen Witterungsbedingungen eine gute Sicht zu haben. Das fortschrittliche Glühfaden-Design bietet mehr Präzision und Leuchtkraft für eine bessere Ausleuchtung der Straße, und die neue Diamond Precision Quarzglas-Technologie sorgt für mehr Helligkeit.
Die neue Produktionstechnik für Philips Diamond Precision Quarzglas erhöht den Lichtdurchsatz und bietet eine höhere Beständigkeit gegen starke Temperaturschwankungen und Druck. Eine maßgeschneiderte Zusammensetzung von Edelgasen schützt den Glühfaden zusätzlich vor schnellerer Abnutzung. Das bedeutet mehr Helligkeit und eine längere Lebensdauer von bis zu 450 Stunden (bezieht sich auf H7; H4: 540 Stunden), die wahrscheinlich längste Lebensdauer einer derart leistungsstarken Scheinwerferlampe.
Philips X-tremeVision Pro150 beleuchtet die Straße bis zu 70 Meter weiter(2) und bietet somit eine bessere Reaktionsfähigkeit auf potenzielle Gefahren. Durch einen größeren Sicherheitsabstand können Sie und Ihre Mitfahrer eine sicherere Fahrt genießen.
3.8
von 5
256
Bewertungen
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-06-14
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-03-30
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-03-30
Autowolf
16/04/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Nicht mehr wegzudenken
Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis
Vorteile
Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
1. Helligkeit im Vergleich zur gesetzlichen Mindestanforderung.
2. Zusätzlicher Sicherheitsabstand verglichen mit der Reichweite des Lichtstrahls nach ECE-Regelung, bezogen auf 1 Lux. Größter Abstand zum Fahrzeug.
3. Gilt für Abblendlichter, unterscheidet sich bei Nebelscheinwerfern.