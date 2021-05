Philips AVENT - Rezepte für Babys und Kleinkinder

Einjährige Kleinkinder können mehr verschiedene Speisen zu sich nehmen und an den normalen Familienmahlzeiten teilnehmen. Jetzt können Sie der Nahrung kleine Mengen an Salz, Kräutern und Gewürzen zufügen. Geben Sie Ihrem Kind aber immer genug Zeit, sich an einen neuen Geschmack oder eine neue Konsistenz zu gewöhnen.