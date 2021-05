Philips AVENT - Häufige Beschwerden von Babys

Verstopfung wird definiert als erschwerte, verzögerte oder schmerzhafte Darmentleerung (Stuhlgang).

In den ersten 3 bis 4 Monaten sollten Babys regelmäßig mindestens 2 bis 3 Mal am Tag weichen, hellgelben Stuhlgang haben. Zwischen dem 3. und 4. Monat nimmt die Häufigkeit ab. Mehrere Tage ohne Stuhlgang sind dabei keine Seltenheit. Solange sich das Baby wohl fühlt, besteht kein Grund zur Sorge. Nach der Umstellung auf feste Nahrung kann der Stuhlgang in Häufigkeit und Farbe wechseln.

Verstopfung tritt bei Stillbabys selten auf. Sollte doch einmal Verstopfung auftreten, könnte dies an einer unzureichenden Milchgabe oder am falschen Anlegen des Babys liegen. Bitten Sie Ihre Hebamme oder Ihren Arzt darum, die Stillposition und das Anlegen zu überprüfen.

Bei nicht gestillten Babys kann Verstopfung häufiger auftreten. Auch durch den Übergang von der Muttermilch zu Milchpulver kann es zu Verstopfungen kommen. Eine mögliche Ursache ist das Kalziumkarbonat im Milchpulver, das den Stuhlgang festigt. Weitere mögliche Ursachen: