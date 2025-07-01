Bei Bereichen, die zusätzliche Aufmerksamkeit benötigen, können Sie den SkinLED Aufsatz bis zu 10 Sekunden lang auf einer Stelle halten.

Führen Sie die Bewegungen gleichmäßig aus und vermeiden Sie den Bereich unter den Augen für ein angenehmes, gleichmäßiges Ergebnis.

Verwenden Sie den SkinLED Aufsatz nicht im Augenbereich und richten Sie das Licht weder auf geöffnete noch auf geschlossene Augen.