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Warum ist die Betriebsdauer meiner Elterneinheit kurz?

Die Betriebszeit der Elterneinheit Ihres Babyphones kann je nach Einstellung und dem gewählten Betriebsmodus variieren. Nachstehend finden Sie Möglichkeiten, wie Sie die Betriebszeit der Elterneinheit maximieren können.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCD892/26 , SCD882/26 , SCD881/26 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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