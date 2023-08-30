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Wie entkalke ich meinen Philips Dampfglätter/meine All-in-One Lösung?

Lesen Sie folgenden Artikel, um das Modell Ihres Philips Dampfglätters/Ihrer All-in-One Lösung zu finden und die richtige Entkalkungsroutine zu befolgen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: GC527/20R1 , GC800/80R1 , GC365/80R1 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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