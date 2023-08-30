Wie entkalke ich meinen Philips Dampfglätter/meine All-in-One Lösung?

Die folgenden Informationen gelten nur für: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000er Serie (GC800, GC801, GC810).



Hinweis: Ihr Dampfglätter sollte ca. einmal im Monat von Kalk befreit werden – wenn das Wasser in Ihrer Region sehr hart ist, empfiehlt sich eine häufigere Entkalkung.

Ziehen Sie den Netzstecker, und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen (mindestens 1 Stunde). Entfernen Sie die Abdeckung mit der Aufschrift "De-Calc". Halten Sie das Gerät über ein Spülbecken, entfernen Sie den Gummistopper, und schütteln Sie es vorsichtig, um Wasser und Kalk zu entleeren. Bringen Sie den Stopper und die Abdeckung wieder an. Wiederholen Sie diesen Vorgang einmal im Monat oder bei Bedarf auch mehrmals.

Wichtig: Geben Sie niemals Wasser, Essig, Entkalker oder andere Chemikalien in den Dampfglätter.