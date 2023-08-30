Wie entkalke ich meinen Philips Dampfglätter/meine All-in-One Lösung?

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Lesen Sie folgenden Artikel, um das Modell Ihres Philips Dampfglätters/Ihrer All-in-One Lösung zu finden und die richtige Entkalkungsroutine zu befolgen.
Tragbarer Dampfglätter:
Um das Modell Ihres Philips Dampfglätters zu finden und die nachstehende richtige Entkalkungsroutine zu befolgen, können Sie das Benutzerhandbuch oder die Modellnummer unter dem Wasserbehälter, auf der Rückseite des Handgriffs oder unter dem Kopf der Dampfeinheit einsehen (siehe Abbildungen A und B). Beispiele für Modellnummern sind: STH7030/10, GC801/10.
Stand-Dampfbügelsystem:
Um das Modell Ihres Philips Stand-Dampfbügelsystems zu finden und die nachstehende richtige Entkalkungsroutine zu befolgen, können Sie das Benutzerhandbuch oder die Modellnummer unter der Basis des Stand-Dampfbügelsystems einsehen (siehe Abbildung C). Beispiele für Modellnummern sind: STE3170/80, GC482/27.
Mit der Zeit kann Ihr Gerät verkalken. Je härter das Wasser in Ihrer Region ist, desto schneller können Kalk und Verunreinigungen entstehen. Wenn Sie Ihren Philips Dampfglätter alle 1 bis 2 Monate entkalken, können Sie braune Flecken, braunes Wasser und Auslaufen verhindern. Die regelmäßige Reinigung hält die Dampfleistung auf höchstem Niveau und verlängert die Lebensdauer Ihres Geräts.
Die folgenden Informationen gelten nur für: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000er Serie (GC800, GC801, GC810).
Hinweis: Ihr Dampfglätter sollte ca. einmal im Monat von Kalk befreit werden – wenn das Wasser in Ihrer Region sehr hart ist, empfiehlt sich eine häufigere Entkalkung.
Die folgenden Informationen gelten nur für: 7000er Serie (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Hinweis: Bei regelmäßiger Verwendung sollte Ihr Dampfglätter ca. einmal im Monat von Kalk befreit werden – wenn das Wasser in Ihrer Region sehr hart ist, empfiehlt sich eine häufigere Entkalkung.
Die folgenden Informationen gelten nur für: All-in-One 8600er Serie (AIS8540) | All-in-One 8000er Serie (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618).
Aufgrund des patentierten Motordesigns von Philips müssen Sie das Gerät nicht entkalken. Der Kalk wird automatisch entfernt und sammelt sich in der Basiseinheit des Geräts. Wir haben diesen Bereich speziell für die Aufbewahrung des Kalks entwickelt, sodass keine weiteren Maßnahmen von Ihnen erforderlich sind.
Sie können mit dem Gerät so viel Dampf erzeugen, wie Sie wollen. Nutzen Sie normales Leitungswasser oder destilliertes/demineralisiertes Wasser, wenn Sie in einer Region mit hartem Wasser leben (Sie können auch 50 % demineralisiertes Wasser gemischt mit Leitungswasser verwenden).
Die folgenden Informationen gelten nur für: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Die folgenden Informationen gelten nur für: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x und GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), 3000er Serie (STE31xx).
Die folgenden Informationen gelten nur für: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Hinweis: Bei regelmäßiger Verwendung sollte Ihr Dampfglätter alle 2 Wochen entkalkt werden.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: GC527/20R1 , GC800/80R1 , GC365/80R1 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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