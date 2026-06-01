Wie verbinde ich meine Geräte mit der Philips Avent Baby Monitor+ App?

Wenn Sie erfahren möchten, welche Geräte mit der Philips Avent Baby Monitor+ App kompatibel sind, lesen Sie die folgenden Richtlinien, um Ihnen bei der Herstellung einer Verbindung zu helfen.



Welche Geräte sind mit der Philips Avent Baby Monitor+ App kompatibel? Die Philips Avent Baby Monitor+ App ist mit Apple iPhones mit iOS 13 oder höher und Android-Telefonen mit Android 5 oder höher kompatibel.



Verbinden Ihres Geräts mit Baby Monitor+ App

Wenn Sie Ihr Gerät mit der Baby Monitor+ App einrichten, werden Sie von der App aufgefordert, eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herzustellen. Wenn Ihr WLAN-Passwort ein Leerzeichen enthält, zeigt die App eine Warnmeldung an.



Diese Meldung erinnert Sie daran, dass Sie ein Leerzeichen im WLAN-Passwort eingegeben haben. Wenn dies korrekt ist, klicken Sie auf "Weiter" und Sie können mit dem Verbinden des Geräts fortfahren.



Unterstützt die Philips Avent Baby Monitor+ App mehrere Geräte? Sie können mehrere Babyphones mit der App verbinden, aber Sie können das Video immer nur von einem Babyphone gleichzeitig anzeigen. Sie erhalten Benachrichtigungen von den anderen verbundenen Babyphones. Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten und darauf tippen, führt Sie die App direkt zu diesem Babyphone. Sie können auch das gewünschte Babyphone aus der Liste auswählen.



Ist die Philips Avent Baby Monitor+ App kostenpflichtig? Die Philips Avent Baby Monitor+ App kann kostenfrei aus dem App Store oder von Google Play heruntergeladen werden.

