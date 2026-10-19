Wie programmiere ich meine SENSEO® Select/Maestro?

Für jede Einstellung des Sliders zur Kaffeestärkewahl Plus können Sie die Kaffeemenge an Ihren persönlichen Geschmack anpassen und diese Einstellung speichern.

Stellen Sie den Slider zur Kaffeestärkewahl Plus auf die Position des Rezepts ein, das Sie anpassen möchten. Halten Sie die 1-Tasse-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste erst los, wenn die Anzeige in kurzen Abständen blinkt, um anzuzeigen, dass die Memo-Funktion aktiviert ist. Die 1-Tasse-Taste blinkt weiterhin in kurzen Abständen, während sich die Maschine 60–90 Sekunden lang aufheizt, bevor der Kaffee zubereitet wird. Wenn die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist, drücken Sie erneut die 1-Tasse-Taste. Die 1-Tasse-Taste blinkt schnell, um zu bestätigen, dass die Einstellung für die neue Kaffeemenge des Rezepts gespeichert wurde.

Die Kaffeemenge des Rezepts wird sowohl für die 1-Tasse-Taste als auch für die 2-Tassen-Taste gespeichert.

Die Maschine bereitet jetzt die eingestellte Kaffeemenge zu, wenn dieses Rezept ausgewählt wird.

Die maximal programmierbare Menge beträgt 145 ml und die Mindestmenge 25 ml.