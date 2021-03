Die elektrische Philips Avent Einzel-/Doppelmilchpumpe verfügt über ein weiches, adaptives Kissen. Es gibt nur eine Kissengröße! Es wurde so entwickelt, dass es sich an die Größe Ihrer Brustwarze anpasst, genau wie Ihr Baby. Es besteht aus flexiblem Silikon und passt für bis zu 99,98 % aller Brustwarzen (bis zu 30 mm)*. Dieses einzigartige Kissen sorgt für effektives Abpumpen, indem es sanft Ihre Brustwarze stimuliert und so einen schnelleren Milchfluss ermöglicht.

*Quelle: (1)Mangel et al Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26. April 2019 ((109 Teilnehmerinnen, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, Mai 1993, (20 Teilnehmerinnen (kaukasisch), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 Teilnehmerinnen, Australien).