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Wie verwende ich den Philips Nasenhaartrimmer?

Der Philips Nasenhaartrimmer ist ein multifunktionales Gerät, mit dem Sie Ihre Nasen- und Ohrenhaare sowie Ihre Augenbrauen ganz bequem trimmen können. Sehen Sie sich das Video unten an, um zu erfahren, wie Sie den Trimmer verwenden. Detaillierte Anweisungen zur Benutzung des Nasenhaartrimmers finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: NT1650/15, NT1151/15, NT3650/16. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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