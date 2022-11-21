Wie verwende ich den Philips Nasenhaartrimmer?

Der Philips Nasenhaartrimmer ist ein multifunktionales Gerät, mit dem Sie Ihre Nasen- und Ohrenhaare sowie Ihre Augenbrauen ganz bequem trimmen können. Sehen Sie sich das Video unten an, um zu erfahren, wie Sie den Trimmer verwenden. Detaillierte Anweisungen zur Benutzung des Nasenhaartrimmers finden Sie in den folgenden Abschnitten.
Nasenhaartrimmer sind mit einem Schutzsystem ausgestattet, z. B. die Modelle mit einer Schneideeinheit auf jeder Seite, um sicherzustellen, dass die Klingen die Haut nicht direkt berühren. Das Schutzsystem hinterlässt kurze Haarstümpfe. Es sorgt für ein sauberes Ergebnis ohne das Risiko von Schnittverletzungen, eingewachsenen oder herausgezogenen Haaren.
Führen Sie den Trimmer in die Nase ein. Drehen Sie den Trimmeraufsatz, um auch Haare mit verschiedenen Wuchsrichtungen zu erfassen. Führen Sie den Trimmeraufsatz nicht zu weit in die Nasenlöcher ein. Führen Sie Aufsätze mit rotierender Spitze ca. 5 mm und Trimmeraufsätze mit linearer Spitze ca. 12 mm ein. Während sich der Trimmer dreht, können Sie die flache Seite des Trimmers gegen die Haut halten, um eventuelles Kitzeln zu minimieren.
Befestigen Sie den Augenbrauenkamm beim Schneiden der Augenbrauen immer am Trimmeraufsatz. Mit dem Kammaufsatz können Sie das Haar auf die gewünschte Länge kürzen.
Bei diesem Gerät kann dieselbe Schneideeinheit zum Trimmen von Nasen- und Ohrenhaaren verwendet werden.
Vergewissern Sie sich vor dem Trimmen, dass das Gerät sauber ist und dass Nase und Ohren frei von Schleim oder Wachs sind.
Nach der Verwendung des Nasenhaartrimmers ist es normal, dass verbleibende Haare sichtbar sind. Diese Haare werden nur so gekürzt, dass die verbleibenden Haare weiterhin einen sicheren und angenehmen Schutz bieten (Abwehrfunktion, damit Partikel nicht in den Körper eindringen). Reinigen Sie das Gerät gründlich nach jedem Gebrauch.
Schalten Sie das Gerät ein und führen Sie die Schneideeinheit in Ihre Nase ein. Führen Sie den Trimmeraufsatz nicht zu weit (ca. 5 mm/12 mm) in die Nasenlöcher ein.
Bewegen Sie den Trimmerkopf in die Nasenöffnung und wieder heraus. Schneiden Sie die Haare mit einer festen Drehbewegung auf eine kürzere Länge. Vergewissern Sie sich, dass die Seite mit den Trimmerzähnen das Haar berührt.
Reinigen Sie das Gerät gründlich nach jedem Gebrauch.
Schalten Sie das Gerät ein und bewegen Sie den Trimmeraufsatz langsam entlang des Ohrrands, um alle hervorstehenden Haare zu entfernen. Vergewissern Sie sich, dass die Seite mit den Trimmerzähnen das Haar berührt.
Führen Sie den Trimmeraufsatz vorsichtig in den äußeren Gehörgang ein. Führen Sie den Trimmeraufsatz nicht zu weit (ca. 5 mm/12 mm) in den Gehörgang ein.
Drehen Sie den Trimmeraufsatz um, damit alle unerwünschten Haare aus dem äußeren Gehörgang entfernt werden.
Reinigen Sie das Gerät gründlich nach jedem Gebrauch.
Kämmen Sie Ihre Augenbrauen in Richtung des Haarwuchses.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist. Schieben Sie den Kammaufsatz für Augenbrauen auf den Trimmer. Der kurze Kammaufsatz für Augenbrauen schneidet das Haar auf eine Länge von 3 mm. Mit dem langen Kammaufsatz können Sie das Haar auf eine Länge von 5 mm trimmen.
Schalten Sie Ihr Gerät ein.
Bewegen Sie den Kamm vom äußeren Ende der Augenbraue zum Nasenrücken (gegen die Haarwuchsrichtung).
Reinigen Sie das Gerät gründlich nach jedem Gebrauch.
Wenn Ihr Produkt mit einem Präzisions-Trimmeraufsatz geliefert wird, können Sie damit Ihren Bart, Ihre Koteletten und Ihr Nackenhaar formen und pflegen. Legen Sie den flachen Teil des Kamms auf Ihre Haut und bewegen Sie den Trimmer langsam, um eine effiziente Rasur zu erzielen. Üben Sie leichten Druck gegen die Haarwuchsrichtung aus.
Die Detailkämme sind in den folgenden Längen und Ausführungen erhältlich:
Detailkamm M = verbleibende Haarlänge 3 mm Detailkamm L = verbleibende Haarlänge 5 mm
Hinweis: Verwenden Sie beim erstmaligen Gebrauch immer den Präzisions-Trimmeraufsatz mit dem Kammaufsatz. Danach können Sie diesen Aufsatz mit oder ohne Kammaufsatz verwenden. Denken Sie daran, dass der Präzisionstrimmer bei Verwendung ohne Kammaufsatz alle Haare schneidet, die er berührt.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:NT1650/15, NT1151/15, NT3650/16. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›