Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    Philips Support

    In welchen Ländern ist die Sonicare App verfügbar?

    Veröffentlicht am 16. Juli 2025

    Die Sonicare und Sonicare For Kids App ist für Android und iOS verfügbar. In der folgenden Liste wird angezeigt, ob die App in Ihrem Land verfügbar ist.  

    Die Sonicare For Kids App ist in Belarus verfügbar. Sie ist nicht in Griechenland, Kuwait, Portugal, Saudi-Arabien, Serbien, Kasachstan, Israel, Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar. 

     

    Nordamerika 

    Europa 

    Naher Osten 

    Asien-Pazifik-Raum 

    Afrika

    Kanada 

    Österreich 

    Kuwait 

    Australia 

    		Südafrika

    USA 

    Belgien 

    Saudi-Arabien 

    China 

    		 

    Mexiko

    Bulgarien 

    Vereinigte Arabische Emirate 

    Japan

    		 

     

    Kroatien 

     

    Malaysia

    		 

     

    Tschechische Republik 

     

    Neuseeland

    		 

     

    Dänemark 

     

    		Singapur 

     

    Estland 

     

    Südkorea

    		 

     

    Finnland  

     

    		Thailand 

     

    Frankreich 

     

    		 

     

    Deutschland  

     

     

    		 

     

    Griechenland 

     

    		 

     

    Ungarn 

     

     

    		 

     

    Irland 

     

     

    		 

     

    Italien 

     

     

    		 

     

    Lettland 

     

     

    		 

     

    Litauen 

     

     

    		 

     

    Luxemburg 

     

     

    		 

     

    Niederlande 

     

     

    		 

     

    Norwegen 

     

     

    		 

     

    Polen 

     

     

    		 

     

    Portugal 

     

     

    		 

     

    Rumänien 

     

     

    		 

     

    Russland 

     

     

    		 

     

    Serbien

     

     

    		 

     

    Slowakei 

     

     

    		 

     

    Slowenien  

     

     

    		 

     

    Spanien  

     

     

    		 

     

    Schweden 

     

     

    		 

     

    Schweiz 

     

     

    		 

     

    Ukraine 

     

     

    		 
     Großbritannien  
         		 
     Kasachstan
         		   
     Israel
         		   
     Pute
         		   

    Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX9992/45 , HX7420/08 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7423/09 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7420/01 , HX7421/01 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7428/02 , HX7420/02 , HX7429/01 , HX7429/03 , HX7423/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , CP0551/01 , CP0552/01 , HX6972/10 , HX3601/01 , HX9917/89 , HX9911/88 , HX9917/88 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9992/12 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX3411/11 , HX6352/42 , HX9944/13 , HX9911/94 , HX9911/09 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX3411/01 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX6513/09 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX6481/50 , HX9691/06 , HX6221/22 , HX9691/02 , HX9912/18 , HX6856/29 , HX6221/21 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9681/01 , HX9661/02 , HX9641/01 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX3412/34 , HX9392/40 , HX9901/13 , HX9901/63 , HX9901/43 , HX9901/03 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX6888/88 , HX6821/47 , HX6823/29 , HX6848/92 , HX6871/39 , HX6877/38 , HX3412/07 , HX6876/38 , HX6972/34 , HX6850/57 , HX6800/28 , HX6807/24 , HX6857/24 , HX6857/52 , HX6870/34 , HX6877/52 , HX6807/28 , HX6807/35 , HX6807/51 , HX6836/24 , HX6803/03 , HX6802/28 , HX6221/55 , HX6800/35 , HX6800/63 , HX6807/63 , HX6800/03 , HX6803/04 , HX6805/28 , HX6806/03 , HX6806/04 , HX6830/53 , HX6839/52 , HX6851/34 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6857/34 , HX6870/53 , CP0755/01 , CP0754/01 , HX6850/47 , HX6859/29 , HX6839/24 , HX6877/24 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX6830/44 , HX6839/28 , HX9984/47 , HX9926/13 , HX9954/53 , HX9903/03 , HX9924/23 , HX9926/03 , HX6922/39 , HX9369/89 , HX9395/88R1 , HX3212/56 , HX9396/89 , HX9395/88 , HX9359/89 , HX9355/86 , HX9327/87 , HX9326/86 , CP0555/01 , CP0557/01 , CP0556/01 , HX3212/43 , HX6232/41 , HX9382/36R1 , HX6911/29 , HX6911/55 , HX3212/61 , HX9382/09 , HX9924/13 , HX9924/03 , HX9903/13 , HX9924/43 , CP0535/01 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX9188/10 , HX3212/16 , HX6324/10 , HX9141/50 , HX6912/51 , HX8982/02 , HX6322/04 , HX6362/02 , HX3212/01 , HX6973/35 , HX6721/35 , HX6711/24 , CP0471/01 , HX9372/04 , HX8911/02 , HX8911/01 , HX6972/35 , HX6732/37 , HX9111/20 , HX6221/40 , HX6392/02 , HX6221/14 , HX6201/13 , HX6921/06 , HX6201/40 , HX6972/03 , HX6922/03 , HX6512/45 , HX6942/14 , HX6682/08 , HX9182/42 , HX9332/34 , HX9334/34 , HX6762/43 , HX6512/02 , HX6732/42 , HX6382/07 , HX6231/01 , HX6282/21 , CP0546/01 , HX6973/53 , HX6341/02 , HX9362/67 , HX6903/54 , HX9112/44 , HX6732/43 , HX6712/43 , HX9172/44 , CP0472/01 , HX6311/07 , HX6510/22 , HX6381/07 , HX6341/07 , HX6733/33 , HX6732/90 , HX6722/22 , CP0467/01 , HX6511/22 , HX9352/04 , HX6711/22 , CP0541/01 , HX9110/02 , HX9182/04 , HX9170/10 , HX9142/10 , HX6511/33 , HX6932/34 , HX6730/33 , HX9382/02 , HX9332/04 , HX9342/02 , HX9382/04 , HX9322/12 , HX6511/50 , HX5350/02 , HX6311/02 , HX6732/33 , HX6921/02 , HX6995/10 , HX6992/03 , HX6381/02 , HX6934/34 , HX6985/10 , HX6782/02 , HX6730/02 , HX6732/02 , HX6711/02 , HX5581/02 , HX6932/10 , HX6942/04 , HX6982/03 , HX6902/02 , HX6982/10 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen Klicken Sie hier, um weniger Produktnummern anzuzeigen

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Weitere nützliche Links

    Hilfe zum Produkt?

    Kontaktaufnahme zu Philips

    Wir helfen Ihnen gerne weiter

    Kontaktaufnahme zu Philips

    Wir helfen Ihnen gerne weiter

    Suchen Sie nach etwas anderem?

    Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

    Support-Homepage
    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.