Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX9216/89 , HX8311/15 , HX9213/85 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Warum ist zwischen dem Bürstenkopf und dem Handstück eine Lücke?
Kann ich die Sonicare Zahnbürste ohne App verwenden?
Wie registriere ich meine Sonicare Zahnbürste?
Welche Geräte sind mit der Sonicare App/Sonicare For Kids App kompatibel?
Wie verwende ich die Tasten und das Display der Next-Generation DiamondClean 8000–9900?