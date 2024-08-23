Wenn die nachstehenden Anweisungen nicht helfen, kontaktieren Sie uns oder klicken Sie hier, um eine Online-Garantieanfrage zu stellen, damit wir Sie bei einem Ersatzgerät unterstützen können. Alle Sonicare Zahnbürsten und Zahnzwischenraumreiniger umfassen eine 2-Jahres-Garantie.

Je nach Modell können Sie Ihre Philips Sonicare Zahnbürste auf unterschiedliche Weise aufladen. Verwenden Sie nur das mit der Zahnbürste mitgelieferte Original-Ladegerät. Nicht alle Sonicare Ladegeräte sind mit anderen Zahnbürsten kompatibel. Das Ladegerät ist möglicherweise ein USB-A-Anschluss, für den ein Wandadapter erforderlich ist (nicht im Lieferumfang enthalten).Lesen Sie die folgenden Anweisungen zum Aufladen Ihrer Zahnbürste.