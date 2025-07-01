Philips Support Wie verwende ich das Philips Sonicare UV-Reinigungsgerät?

Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen unten, um herauszufinden, wie Sie Ihr Philips Sonicare UV-Reinigungsgerät verwenden. Das Reinigungsgerät funktioniert nur mit aufsteckbaren Bürstenköpfen. Es kann nicht für Sonicare for Kids Bürstenköpfe verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Reisekappe für den Bürstenkopf der Verwendung entfernen.

1. Schließen Sie das Reinigungsgerät an eine funktionierende Steckdose an.

2. Spülen Sie den Bürstenkopf nach Gebrauch und schütteln Sie überschüssiges Wasser ab.

3. Öffnen Sie die Klappe des Reinigungsgeräts über die Klappenvertiefung.

4. Setzen Sie den Bürstenkopf auf einen der beiden Stifte im Philips Sonicare UV-Reinigungsgerät Stellen Sie sicher, dass die Borsten zum Leuchtmittel zeigen.

5. Schließen Sie die Klappe und drücken Sie die grüne Ein-/Austaste, um den UV-Reinigungszyklus auszuwählen. Das Reinigungsgerät funktioniert nur, wenn die Klappe richtig geschlossen ist, und stoppt, wenn sie geöffnet wird.

Bei Betrieb des Reinigungsgeräts ist durch das transparente Fenster ein Licht zu sehen. Der Reinigungsvorgang dauert 10 Minuten. Das Gerät schaltet sich nach Beendigung automatisch aus.