QD OLED Care

    Philips Evnia-Monitore sind mit einigen der besten Softwaretools ausgestattet, um Einbrennen zu verhindern und Ihren Monitor in einem guten Zustand zu halten. Das wichtigste Thema, das alle im Zusammenhang mit QD-OLED-Panels beschäftigt, ist das Risiko des Einbrennens. Bei richtiger Pflege wird das Risiko des Einbrennens auf QD-OLED-Panels erheblich verringert.

    Multi-Logo-Schutz

    Erkennt und dimmt statische Logos auf dem Bildschirm.


    Verhindert das Einbrennen von Logos, insbesondere in Situationen, in denen Logos über einen längeren Zeitraum in einer festen Position bleiben.

    Detects and dims static logos on screen before and after

    Automatische Erkennung


    Erkennt gleichzeitig mehrere Logos.

    Automatic logo detection gaming in use

    Erkennt gleichzeitig mehrere Logos.


    Stufe 1: 10 % Helligkeitsreduktion

    Stufe 2: 20 % Helligkeitsreduktion

     

    Dies gewährleistet minimale Auswirkungen auf das gesamte Seherlebnis und schützt gleichzeitig empfindliche Bereiche des Bildschirms.

    Luminance reduction before and after

    Randdimmer

     

    Reduziert die Helligkeit in Bereichen, in denen ein deutlicher Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen besteht, z. B. bei Letterbox (schwarze Balken oben und unten) oder Pillarbox (Seitenbalken). Dies ist auch häufig bei der Wiedergabe von Filmen oder bei der Verwendung mehrerer Fenster/Quellen der Fall.

    Randdimmer Letterbox

    Randdimmer Pillarbox

    Randdimmer Vertikale Teilung

    Taskleisten-Dimmer

     
    Identifiziert statische Taskleisten und dimmt sie, um das Panel zu schützen.




    Erkennt statische Taskleisten (z. B. die Windows-Taskleiste), die über einen längeren Zeitraum sichtbar bleiben. Reduziert die Helligkeit in diesen Bereichen, um Bildschatten zu vermeiden. Ideal für Benutzer, die häufig mit statischen UI-Elementen arbeiten oder spielen.

    Before After

    Thermoschutz

     
     
    Proaktive Steuerung der Panel-Temperatur durch Reduzierung der Helligkeit bei steigenden Temperaturen. Hilft, die Temperatur des Monitors unter 60 °C zu halten, und gewährleistet so eine lange Lebensdauer und stabile Leistung, insbesondere bei intensiven Gaming-Sessions.

    So funktioniert es:

    Before After

    • Wenn die Temperatur 60 °C überschreitet, wird die Helligkeit automatisch reduziert.
    • Proaktive Steuerung der Panel-Temperatur durch Reduzierung der Helligkeit bei steigenden Temperaturen.
    • Hilft, die Temperatur des Monitors unter 60 °C zu halten, und gewährleistet so eine lange Lebensdauer und stabile Leistung, insbesondere bei intensiven Gaming-Sessions.

     

    Diese Funktion sorgt ohne Eingreifen des Benutzers für ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Panel-Sicherheit.

