Ein Baby richtig anlegen

Bevor wir Ihnen verschiedene Stillpositionen vorstellen, gibt es einige Dinge zu beachten, die Ihrem Baby helfen können, damit es beim Stillen richtig anlegt: 1 Schaffen Sie eine entspannte Atmosphäre. Ihr Komfort ist äußerst wichtig, wenn es ums Stillen geht. Finden Sie eine bequeme Stellung, bevor Sie damit beginnen, Ihr Baby zu stillen. Egal ob Sie in einem Sessel sitzen, sich hinlegen oder etwas beruhigende Musik auflegen, entspannen Sie sich, bevor Sie mit dem Stillen beginnen.





Stellen Sie Hautkontakt mit Ihrem Baby her. Beim Stillen haben Mütter die Möglichkeit, eine intensive Verbindung mit Ihrem Baby aufzubauen. Unterstützen Sie den natürlichen Stillreflex Ihres Babys, indem Sie es nur mit einer Windel bekleidet an Ihre Brust kuscheln.





Lassen Sie Ihr Baby die Führung übernehmen. Mit der Zeit werden Sie die individuellen Hunger-Signale Ihres Babys zu verstehen lernen. Gewöhnlicherweise stupsen Babys ihr Köpfchen gegen die Mutter oder fangen an, sich zu winden, um zu signalisieren, dass sie gefüttert werden wollen.





Erzwingen Sie nichts. Sie können Ihr Baby gerne dabei unterstützen, Ihre Brust zu finden, vermeiden Sie es allerdings, Ihre Brustwarze in seinen Mund zu zwingen, indem sie sich zum Beispiel nach vorne beugen. Dies ist sowohl für sie eine unangenehme Haltung, als auch keine optimale Position für das Baby, um gestillt zu werden.





Schützen Sie wunde Brustwarzen. Falls Sie unter wunden oder gerissenen Brustwarzen leiden, versuchen Sie es mit diesen ultra-feinen Brusthütchen. Sie schützen wunde oder aufgesprungene Brustwarzen während des Stillens, ohne aufgrund der besonderen Form der Brusthütchen den Hautkontakt und somit die natürliche Bindung zu Ihrem Baby zu stören.