Der Roboter nutzt 360-Grad-Lasernavigation (LiDAR), um alle Räume zu scannen und sofort eine präzise Karte zu erstellen.

Der Laser erkennt Wände und große Hindernisse wie Möbel. So findet der Roboter seinen Weg um Möbel herum, wobei er tiefer in Ecken und näher an Wände heranfährt, damit kein Bereich ausgelassen wird.

Intelligente Algorithmen helfen dem Roboter, von Raum zu Raum den effizientesten Reinigungsweg für eine schnelle und gründliche Reinigung zu finden.

In der HomeRun App können Sie angeben, welche Räume gereinigt werden sollen, die Reinigungssequenz einstellen und für jeden Raum einen Reinigungsmodus auswählen.