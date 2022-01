LED CANbus

* Der Philips CANbus für Lichtreparaturen ist direkt in unsere Glühbirnen der neuen Generation (Ultinon Pro5000 und Ultinon Pro9000) integriert. Kein zusätzliches Zubehör erforderlich! In einigen seltenen Fällen kann ein zusätzlicher CANbus erforderlich sein, um den Flimmereffekt vollständig zu beseitigen.

**Rechtlicher Hinweis: Sie selbst sind für die Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Philips Ultinon Pro6000 LED ist für den Straßenverkehr in Deutschland und Österreich nur für ausgewählte Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen zugelassen. Bitte prüfen Sie die Kompatibilitätliste für Ihr Land hier. Bitte laden Sie das Zulassungsdokument, die Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG), herunter und führen Sie dieses in Ihrem Fahrzeug mit sich. Die Straßenzulassung der Philips Ultinon Pro6000 LED-Lampe gilt nur, wenn sie, da wo erforderlich, mit Philips Originalzubehör installiert wird. Bitte prüfen Sie anhand der Kompatibilitätsliste, ob für Ihr Fahrzeug zusätzliches Zubehör benötigt wird.