Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, M4735A, M3535A, M3536A, M3536M, 860335, 863064, 863065, 863066, 863068, M4735A, M1649A
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Stammkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,180 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Kabel
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1968A; M1644A; M1973A; M1647A; M1971A; M1645A; M1974A; M1648A