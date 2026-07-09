Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
862231, 862439, 862108, M2601B, M3002A, M8102A, M8105A
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Elektrodenkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,150 kg
Verpackungseinheit
1 Elektrodenkabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1663A; M1949A