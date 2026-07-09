Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863068, 863066, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2475B, M1649A, M8102A, M8105A
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Stammkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,200 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Kabel
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
CMS Elektrodenkabel; 3-adrig