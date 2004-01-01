Die Dosisfeedback-Tools für Röntgenumgebungen aus der DoseAware Serie von Philips visualisieren die sonst nicht sichtbare Strahlung in Echtzeit. So können medizinische Fachkräfte ihre Strahlungsbelastung während der Schicht leichter überwachen und nachverfolgen. Dadurch behalten Pflegekräfte die Kontrolle und können zum Schutz von Gesundheit und Wohlbefinden sofort entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 20"-Flachdetektor (Diagonale: 50,8 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
Erleben Sie mit unseren Flachdetektor-Systemen der 4. Generation herausragende Klarheit und Flexibilität für ein großes Spektrum an Anwendungsfällen. Zenition – eine neue Serie von aufeinander abgestimmten C-Bögen, die eine bewährte Anwenderfreundlichkeit und zukunftssichere Funktionen bieten.
Dieses deckenmontierte System besticht durch seine quasi unbegrenzte Flexibilität in der Bildgebung für verschiedenste Verfahren sowie durch herausragende Freiheit bei der Positionierung der medizinischen Teams. Das kompakte Systemdesign ermöglicht eine ebenso kosteneffiziente wie zukunftssichere Umgebung. Alle relevanten Anwendungen können direkt am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedient werden, ohne dass Sie das sterile Umfeld verlassen müssen – ein entscheidender Vorteil, wenn Sie schnell informierte Entscheidungen treffen müssen. Philips Azurion mit FlexArm passt sich an Sie an, damit Sie effizienter arbeiten und Ihren Patienten eine hervorragende Versorgung bieten können.
ClarityIQ liefert bei zahlreichen klinischen Verfahren unabhängig vom Patiententyp hohe Bildqualität und Detailgenauigkeit bei konstant niedriger Strahlendosis. Mehrere bisher zu ClarityIQ publizierte klinische Studien mit mehr als 19000 Patient*innen zeigen eine deutlich geringere Strahlendosis über klinische Bereiche, Patient*innen und Anwender*innen hinweg.
Alle kompatiblen Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über das erweiterte Azurion Touchscreen-Modul Pro bedienen. So haben Sie immer schnellen und effizienten Zugriff auf Physiologie-, IVUS-, Hämodynamik- und Bildgebungsparameter sowie interventionelle Tools. Dies verschafft Ihnen im Untersuchungsraum nicht nur volle Kontrolle über die entsprechenden Anwendungen, sondern auch Platz, da Sie statt vieler Geräte nur noch ein einziges benötigen. Außerdem sparen Sie kostbare Zeit, die Ihnen anschließend für die Betreuung Ihrer Patienten zur Verfügung steht.
