DoseAware

Tools zur Echtzeitüberwachung der Personaldosis

Die Dosisfeedback-Tools für Röntgenumgebungen aus der DoseAware Serie von Philips visualisieren die sonst nicht sichtbare Strahlung in Echtzeit. So können medizinische Fachkräfte ihre Strahlungsbelastung während der Schicht leichter überwachen und nachverfolgen. Dadurch behalten Pflegekräfte die Kontrolle und können zum Schutz von Gesundheit und Wohlbefinden sofort entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Eigenschaften
Die DoseAware Produkte liefern Dosisfeedback in Echtzeit für den Interventionsarbeitsplatz, so dass das Personal die Strahlungsbelastung während der Schicht einfach überwachen und verfolgen kann. Die Informationen, die DoseAware während und nach Eingriffen bereitstellt, sollen das Strahlenbewusstsein von Personen steigern, die in Röntgenumgebungen arbeiten, und gesundheitsbewusste Arbeitspraktiken unterstützen.

Die DoseAware Produkte liefern Dosisfeedback in Echtzeit für den Interventionsarbeitsplatz, so dass das Personal die Strahlungsbelastung während der Schicht einfach überwachen und verfolgen kann. Die Informationen, die DoseAware während und nach Eingriffen bereitstellt, sollen das Strahlenbewusstsein von Personen steigern, die in Röntgenumgebungen arbeiten, und gesundheitsbewusste Arbeitspraktiken unterstützen.

Die DoseAware Produkte liefern Dosisfeedback in Echtzeit für den Interventionsarbeitsplatz, so dass das Personal die Strahlungsbelastung während der Schicht einfach überwachen und verfolgen kann. Die Informationen, die DoseAware während und nach Eingriffen bereitstellt, sollen das Strahlenbewusstsein von Personen steigern, die in Röntgenumgebungen arbeiten, und gesundheitsbewusste Arbeitspraktiken unterstützen.
DoseAware Xtend macht Dosismessungen in Echtzeit noch präziser und durch nur eine einzige Anzeige nützlicher. Die Software liefert sofortiges Feedback zur Streustrahlendosis pro Verfahren, damit das Personal kontinuierlich lernen und sein Verhalten verbessern kann. Außerdem erinnert es die Mitarbeitenden daran, sich in bestimmten Momenten während des Verfahrens besser zu schützen, und hilft ihnen, Strahlungsbelastungstrends leichter zu erkennen.

DoseAware Xtend macht Dosismessungen in Echtzeit noch präziser und durch nur eine einzige Anzeige nützlicher. Die Software liefert sofortiges Feedback zur Streustrahlendosis pro Verfahren, damit das Personal kontinuierlich lernen und sein Verhalten verbessern kann. Außerdem erinnert es die Mitarbeitenden daran, sich in bestimmten Momenten während des Verfahrens besser zu schützen, und hilft ihnen, Strahlungsbelastungstrends leichter zu erkennen.

DoseAware Xtend macht Dosismessungen in Echtzeit noch präziser und durch nur eine einzige Anzeige nützlicher. Die Software liefert sofortiges Feedback zur Streustrahlendosis pro Verfahren, damit das Personal kontinuierlich lernen und sein Verhalten verbessern kann. Außerdem erinnert es die Mitarbeitenden daran, sich in bestimmten Momenten während des Verfahrens besser zu schützen, und hilft ihnen, Strahlungsbelastungstrends leichter zu erkennen.
Dieses Smart Badge misst die Streustrahlung und sendet diese Daten zur Anzeige an die Basiseinheit (DoseAware) oder an einen Dosimetrie-Hub (DoseAware Xtend). Die neueste Version des PDM hat einen austauschbaren Akku und bietet verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Parameterspezifikationen, einen automatischen Bereitschaftsbetrieb und eine direkte USB-Verbindung zum Computer.

Dieses Smart Badge misst die Streustrahlung und sendet diese Daten zur Anzeige an die Basiseinheit (DoseAware) oder an einen Dosimetrie-Hub (DoseAware Xtend). Die neueste Version des PDM hat einen austauschbaren Akku und bietet verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Parameterspezifikationen, einen automatischen Bereitschaftsbetrieb und eine direkte USB-Verbindung zum Computer.

Dieses Smart Badge misst die Streustrahlung und sendet diese Daten zur Anzeige an die Basiseinheit (DoseAware) oder an einen Dosimetrie-Hub (DoseAware Xtend). Die neueste Version des PDM hat einen austauschbaren Akku und bietet verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Parameterspezifikationen, einen automatischen Bereitschaftsbetrieb und eine direkte USB-Verbindung zum Computer.
Der Dosimetrie-Hub ist an der Labordecke montiert. Er empfängt Dosimetriedaten von allen PDMs innerhalb der Reichweite und ermöglicht die Verbindung mit unserem Tool für Dosisberichte, DoseWise Portal¹. Er bietet Live-Anzeigefunktionen über Monitore wie FlexVision oder Ihren Webbrowser und ist durch erweiterte Sicherheitsfunktionen geschützt, um zuverlässige, rückverfolgbare Datenflüsse zu gewährleisten, damit Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen.

Der Dosimetrie-Hub ist an der Labordecke montiert. Er empfängt Dosimetriedaten von allen PDMs innerhalb der Reichweite und ermöglicht die Verbindung mit unserem Tool für Dosisberichte, DoseWise Portal¹. Er bietet Live-Anzeigefunktionen über Monitore wie FlexVision oder Ihren Webbrowser und ist durch erweiterte Sicherheitsfunktionen geschützt, um zuverlässige, rückverfolgbare Datenflüsse zu gewährleisten, damit Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen.

Der Dosimetrie-Hub ist an der Labordecke montiert. Er empfängt Dosimetriedaten von allen PDMs innerhalb der Reichweite und ermöglicht die Verbindung mit unserem Tool für Dosisberichte, DoseWise Portal¹. Er bietet Live-Anzeigefunktionen über Monitore wie FlexVision oder Ihren Webbrowser und ist durch erweiterte Sicherheitsfunktionen geschützt, um zuverlässige, rückverfolgbare Datenflüsse zu gewährleisten, damit Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen.
DoseAware verwendet einen LCD-Touchscreen zur Anzeige von Echtzeit-Dosisdaten für alle PDMs innerhalb der Reichweite. Es enthält Detailbildschirme mit weiteren Informationen zu den einzelnen PDMs. Informationen zum Strahlendosisverlauf können automatisch von jeder Basiseinheit oder von jedem PDM aus über ein Verbindungskabel in Kombination mit der Dosisanzeige-Software oder der Dosismanagement-Software abgerufen werden.

DoseAware verwendet einen LCD-Touchscreen zur Anzeige von Echtzeit-Dosisdaten für alle PDMs innerhalb der Reichweite. Es enthält Detailbildschirme mit weiteren Informationen zu den einzelnen PDMs. Informationen zum Strahlendosisverlauf können automatisch von jeder Basiseinheit oder von jedem PDM aus über ein Verbindungskabel in Kombination mit der Dosisanzeige-Software oder der Dosismanagement-Software abgerufen werden.

DoseAware verwendet einen LCD-Touchscreen zur Anzeige von Echtzeit-Dosisdaten für alle PDMs innerhalb der Reichweite. Es enthält Detailbildschirme mit weiteren Informationen zu den einzelnen PDMs. Informationen zum Strahlendosisverlauf können automatisch von jeder Basiseinheit oder von jedem PDM aus über ein Verbindungskabel in Kombination mit der Dosisanzeige-Software oder der Dosismanagement-Software abgerufen werden.
Die Live-Anzeige von DoseAware Xtend liefert während eines Verfahrens zusätzliche Informationen zur Anleitung des Personalverhaltens. Es zeigt die Echtzeit-Streustrahlendosis pro Stunde als farbigen Balken und die während des Verfahrens akkumulierte Personaldosis in Mikrosievert (µSv). Wenn keine Bleiabschirmung vorhanden ist, wird ein Symbol auf dem Bildschirm angezeigt, um das Personal zu erinnern, Maßnahmen zur Regulierung der Strahlenexposition zu ergreifen.

Die Live-Anzeige von DoseAware Xtend liefert während eines Verfahrens zusätzliche Informationen zur Anleitung des Personalverhaltens. Es zeigt die Echtzeit-Streustrahlendosis pro Stunde als farbigen Balken und die während des Verfahrens akkumulierte Personaldosis in Mikrosievert (µSv). Wenn keine Bleiabschirmung vorhanden ist, wird ein Symbol auf dem Bildschirm angezeigt, um das Personal zu erinnern, Maßnahmen zur Regulierung der Strahlenexposition zu ergreifen.

Die Live-Anzeige von DoseAware Xtend liefert während eines Verfahrens zusätzliche Informationen zur Anleitung des Personalverhaltens. Es zeigt die Echtzeit-Streustrahlendosis pro Stunde als farbigen Balken und die während des Verfahrens akkumulierte Personaldosis in Mikrosievert (µSv). Wenn keine Bleiabschirmung vorhanden ist, wird ein Symbol auf dem Bildschirm angezeigt, um das Personal zu erinnern, Maßnahmen zur Regulierung der Strahlenexposition zu ergreifen.
Dieses PC-Softwarepaket ist im Lieferumfang von DoseAware und DoseAware Xtend enthalten. Eine Verbindung zu einem PDM kann unkompliziert über ein Kabel hergestellt werden und ermöglicht das Anzeigen von Daten auf einem PC, das Umbenennen von PDMs oder das Zurücksetzen von PDMs.

Dieses PC-Softwarepaket ist im Lieferumfang von DoseAware und DoseAware Xtend enthalten. Eine Verbindung zu einem PDM kann unkompliziert über ein Kabel hergestellt werden und ermöglicht das Anzeigen von Daten auf einem PC, das Umbenennen von PDMs oder das Zurücksetzen von PDMs.

Dieses PC-Softwarepaket ist im Lieferumfang von DoseAware und DoseAware Xtend enthalten. Eine Verbindung zu einem PDM kann unkompliziert über ein Kabel hergestellt werden und ermöglicht das Anzeigen von Daten auf einem PC, das Umbenennen von PDMs oder das Zurücksetzen von PDMs.
Nach dem Verfahren zeigt der DoseAware Xtend Ergebnisbildschirm die kumulative Menge der Streustrahlendosis jeder Person für das Verfahren im Vergleich zur Streustrahlendosis im Raum (Referenzdosis). So lässt sich besser nachvollziehen, wie sich das eigene Verhalten während eines bestimmten Verfahrens positiv oder negativ auf die eigene Strahlungsbelastung auswirkt.

Nach dem Verfahren zeigt der DoseAware Xtend Ergebnisbildschirm die kumulative Menge der Streustrahlendosis jeder Person für das Verfahren im Vergleich zur Streustrahlendosis im Raum (Referenzdosis). So lässt sich besser nachvollziehen, wie sich das eigene Verhalten während eines bestimmten Verfahrens positiv oder negativ auf die eigene Strahlungsbelastung auswirkt.

Nach dem Verfahren zeigt der DoseAware Xtend Ergebnisbildschirm die kumulative Menge der Streustrahlendosis jeder Person für das Verfahren im Vergleich zur Streustrahlendosis im Raum (Referenzdosis). So lässt sich besser nachvollziehen, wie sich das eigene Verhalten während eines bestimmten Verfahrens positiv oder negativ auf die eigene Strahlungsbelastung auswirkt.
Unsere optionale Dosismanagement-Software erfasst sämtliche Daten für die Anzeige, die Berichterstellung, das Exportieren und das Archivieren. Sie lässt sich über das Krankenhausnetzwerk mit mehreren Basiseinheiten (DoseAware) und/oder mehreren Dosimetrie-Hubs (DoseAware Xtend) verbinden.

Unsere optionale Dosismanagement-Software erfasst sämtliche Daten für die Anzeige, die Berichterstellung, das Exportieren und das Archivieren. Sie lässt sich über das Krankenhausnetzwerk mit mehreren Basiseinheiten (DoseAware) und/oder mehreren Dosimetrie-Hubs (DoseAware Xtend) verbinden.

Unsere optionale Dosismanagement-Software erfasst sämtliche Daten für die Anzeige, die Berichterstellung, das Exportieren und das Archivieren. Sie lässt sich über das Krankenhausnetzwerk mit mehreren Basiseinheiten (DoseAware) und/oder mehreren Dosimetrie-Hubs (DoseAware Xtend) verbinden.
Um es dem Personal leicht zu machen, die wöchentliche oder monatliche Strahlungsbelastung nachzuverfolgen, kann DoseAware Xtend einen Dosisbericht per E-Mail senden. Er enthält einen Überblick über die kumulative Streustrahlendosis. Da diese Daten für jedes Verfahren dargestellt werden, kann er den Anwender*innen dabei helfen, Mikro- und Makrotrends bei der Strahlenexposition anhand von Kriterien wie Art des Verfahrens, Tageszeit und Raum zu identifizieren.

Um es dem Personal leicht zu machen, die wöchentliche oder monatliche Strahlungsbelastung nachzuverfolgen, kann DoseAware Xtend einen Dosisbericht per E-Mail senden. Er enthält einen Überblick über die kumulative Streustrahlendosis. Da diese Daten für jedes Verfahren dargestellt werden, kann er den Anwender*innen dabei helfen, Mikro- und Makrotrends bei der Strahlenexposition anhand von Kriterien wie Art des Verfahrens, Tageszeit und Raum zu identifizieren.

Um es dem Personal leicht zu machen, die wöchentliche oder monatliche Strahlungsbelastung nachzuverfolgen, kann DoseAware Xtend einen Dosisbericht per E-Mail senden. Er enthält einen Überblick über die kumulative Streustrahlendosis. Da diese Daten für jedes Verfahren dargestellt werden, kann er den Anwender*innen dabei helfen, Mikro- und Makrotrends bei der Strahlenexposition anhand von Kriterien wie Art des Verfahrens, Tageszeit und Raum zu identifizieren.
Die DoseAware Produkte liefern Dosisfeedback in Echtzeit für den Interventionsarbeitsplatz, so dass das Personal die Strahlungsbelastung während der Schicht einfach überwachen und verfolgen kann. Die Informationen, die DoseAware während und nach Eingriffen bereitstellt, sollen das Strahlenbewusstsein von Personen steigern, die in Röntgenumgebungen arbeiten, und gesundheitsbewusste Arbeitspraktiken unterstützen.

Die DoseAware Produkte liefern Dosisfeedback in Echtzeit für den Interventionsarbeitsplatz, so dass das Personal die Strahlungsbelastung während der Schicht einfach überwachen und verfolgen kann. Die Informationen, die DoseAware während und nach Eingriffen bereitstellt, sollen das Strahlenbewusstsein von Personen steigern, die in Röntgenumgebungen arbeiten, und gesundheitsbewusste Arbeitspraktiken unterstützen.

Die DoseAware Produkte liefern Dosisfeedback in Echtzeit für den Interventionsarbeitsplatz, so dass das Personal die Strahlungsbelastung während der Schicht einfach überwachen und verfolgen kann. Die Informationen, die DoseAware während und nach Eingriffen bereitstellt, sollen das Strahlenbewusstsein von Personen steigern, die in Röntgenumgebungen arbeiten, und gesundheitsbewusste Arbeitspraktiken unterstützen.
DoseAware Xtend macht Dosismessungen in Echtzeit noch präziser und durch nur eine einzige Anzeige nützlicher. Die Software liefert sofortiges Feedback zur Streustrahlendosis pro Verfahren, damit das Personal kontinuierlich lernen und sein Verhalten verbessern kann. Außerdem erinnert es die Mitarbeitenden daran, sich in bestimmten Momenten während des Verfahrens besser zu schützen, und hilft ihnen, Strahlungsbelastungstrends leichter zu erkennen.

DoseAware Xtend macht Dosismessungen in Echtzeit noch präziser und durch nur eine einzige Anzeige nützlicher. Die Software liefert sofortiges Feedback zur Streustrahlendosis pro Verfahren, damit das Personal kontinuierlich lernen und sein Verhalten verbessern kann. Außerdem erinnert es die Mitarbeitenden daran, sich in bestimmten Momenten während des Verfahrens besser zu schützen, und hilft ihnen, Strahlungsbelastungstrends leichter zu erkennen.

DoseAware Xtend macht Dosismessungen in Echtzeit noch präziser und durch nur eine einzige Anzeige nützlicher. Die Software liefert sofortiges Feedback zur Streustrahlendosis pro Verfahren, damit das Personal kontinuierlich lernen und sein Verhalten verbessern kann. Außerdem erinnert es die Mitarbeitenden daran, sich in bestimmten Momenten während des Verfahrens besser zu schützen, und hilft ihnen, Strahlungsbelastungstrends leichter zu erkennen.
Dieses Smart Badge misst die Streustrahlung und sendet diese Daten zur Anzeige an die Basiseinheit (DoseAware) oder an einen Dosimetrie-Hub (DoseAware Xtend). Die neueste Version des PDM hat einen austauschbaren Akku und bietet verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Parameterspezifikationen, einen automatischen Bereitschaftsbetrieb und eine direkte USB-Verbindung zum Computer.

Dieses Smart Badge misst die Streustrahlung und sendet diese Daten zur Anzeige an die Basiseinheit (DoseAware) oder an einen Dosimetrie-Hub (DoseAware Xtend). Die neueste Version des PDM hat einen austauschbaren Akku und bietet verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Parameterspezifikationen, einen automatischen Bereitschaftsbetrieb und eine direkte USB-Verbindung zum Computer.

Dieses Smart Badge misst die Streustrahlung und sendet diese Daten zur Anzeige an die Basiseinheit (DoseAware) oder an einen Dosimetrie-Hub (DoseAware Xtend). Die neueste Version des PDM hat einen austauschbaren Akku und bietet verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Parameterspezifikationen, einen automatischen Bereitschaftsbetrieb und eine direkte USB-Verbindung zum Computer.
Der Dosimetrie-Hub ist an der Labordecke montiert. Er empfängt Dosimetriedaten von allen PDMs innerhalb der Reichweite und ermöglicht die Verbindung mit unserem Tool für Dosisberichte, DoseWise Portal¹. Er bietet Live-Anzeigefunktionen über Monitore wie FlexVision oder Ihren Webbrowser und ist durch erweiterte Sicherheitsfunktionen geschützt, um zuverlässige, rückverfolgbare Datenflüsse zu gewährleisten, damit Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen.

Der Dosimetrie-Hub ist an der Labordecke montiert. Er empfängt Dosimetriedaten von allen PDMs innerhalb der Reichweite und ermöglicht die Verbindung mit unserem Tool für Dosisberichte, DoseWise Portal¹. Er bietet Live-Anzeigefunktionen über Monitore wie FlexVision oder Ihren Webbrowser und ist durch erweiterte Sicherheitsfunktionen geschützt, um zuverlässige, rückverfolgbare Datenflüsse zu gewährleisten, damit Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen.

Der Dosimetrie-Hub ist an der Labordecke montiert. Er empfängt Dosimetriedaten von allen PDMs innerhalb der Reichweite und ermöglicht die Verbindung mit unserem Tool für Dosisberichte, DoseWise Portal¹. Er bietet Live-Anzeigefunktionen über Monitore wie FlexVision oder Ihren Webbrowser und ist durch erweiterte Sicherheitsfunktionen geschützt, um zuverlässige, rückverfolgbare Datenflüsse zu gewährleisten, damit Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen.
DoseAware verwendet einen LCD-Touchscreen zur Anzeige von Echtzeit-Dosisdaten für alle PDMs innerhalb der Reichweite. Es enthält Detailbildschirme mit weiteren Informationen zu den einzelnen PDMs. Informationen zum Strahlendosisverlauf können automatisch von jeder Basiseinheit oder von jedem PDM aus über ein Verbindungskabel in Kombination mit der Dosisanzeige-Software oder der Dosismanagement-Software abgerufen werden.

DoseAware verwendet einen LCD-Touchscreen zur Anzeige von Echtzeit-Dosisdaten für alle PDMs innerhalb der Reichweite. Es enthält Detailbildschirme mit weiteren Informationen zu den einzelnen PDMs. Informationen zum Strahlendosisverlauf können automatisch von jeder Basiseinheit oder von jedem PDM aus über ein Verbindungskabel in Kombination mit der Dosisanzeige-Software oder der Dosismanagement-Software abgerufen werden.

DoseAware verwendet einen LCD-Touchscreen zur Anzeige von Echtzeit-Dosisdaten für alle PDMs innerhalb der Reichweite. Es enthält Detailbildschirme mit weiteren Informationen zu den einzelnen PDMs. Informationen zum Strahlendosisverlauf können automatisch von jeder Basiseinheit oder von jedem PDM aus über ein Verbindungskabel in Kombination mit der Dosisanzeige-Software oder der Dosismanagement-Software abgerufen werden.
Die Live-Anzeige von DoseAware Xtend liefert während eines Verfahrens zusätzliche Informationen zur Anleitung des Personalverhaltens. Es zeigt die Echtzeit-Streustrahlendosis pro Stunde als farbigen Balken und die während des Verfahrens akkumulierte Personaldosis in Mikrosievert (µSv). Wenn keine Bleiabschirmung vorhanden ist, wird ein Symbol auf dem Bildschirm angezeigt, um das Personal zu erinnern, Maßnahmen zur Regulierung der Strahlenexposition zu ergreifen.

Die Live-Anzeige von DoseAware Xtend liefert während eines Verfahrens zusätzliche Informationen zur Anleitung des Personalverhaltens. Es zeigt die Echtzeit-Streustrahlendosis pro Stunde als farbigen Balken und die während des Verfahrens akkumulierte Personaldosis in Mikrosievert (µSv). Wenn keine Bleiabschirmung vorhanden ist, wird ein Symbol auf dem Bildschirm angezeigt, um das Personal zu erinnern, Maßnahmen zur Regulierung der Strahlenexposition zu ergreifen.

Die Live-Anzeige von DoseAware Xtend liefert während eines Verfahrens zusätzliche Informationen zur Anleitung des Personalverhaltens. Es zeigt die Echtzeit-Streustrahlendosis pro Stunde als farbigen Balken und die während des Verfahrens akkumulierte Personaldosis in Mikrosievert (µSv). Wenn keine Bleiabschirmung vorhanden ist, wird ein Symbol auf dem Bildschirm angezeigt, um das Personal zu erinnern, Maßnahmen zur Regulierung der Strahlenexposition zu ergreifen.
Dieses PC-Softwarepaket ist im Lieferumfang von DoseAware und DoseAware Xtend enthalten. Eine Verbindung zu einem PDM kann unkompliziert über ein Kabel hergestellt werden und ermöglicht das Anzeigen von Daten auf einem PC, das Umbenennen von PDMs oder das Zurücksetzen von PDMs.

Dieses PC-Softwarepaket ist im Lieferumfang von DoseAware und DoseAware Xtend enthalten. Eine Verbindung zu einem PDM kann unkompliziert über ein Kabel hergestellt werden und ermöglicht das Anzeigen von Daten auf einem PC, das Umbenennen von PDMs oder das Zurücksetzen von PDMs.

Dieses PC-Softwarepaket ist im Lieferumfang von DoseAware und DoseAware Xtend enthalten. Eine Verbindung zu einem PDM kann unkompliziert über ein Kabel hergestellt werden und ermöglicht das Anzeigen von Daten auf einem PC, das Umbenennen von PDMs oder das Zurücksetzen von PDMs.
Nach dem Verfahren zeigt der DoseAware Xtend Ergebnisbildschirm die kumulative Menge der Streustrahlendosis jeder Person für das Verfahren im Vergleich zur Streustrahlendosis im Raum (Referenzdosis). So lässt sich besser nachvollziehen, wie sich das eigene Verhalten während eines bestimmten Verfahrens positiv oder negativ auf die eigene Strahlungsbelastung auswirkt.

Nach dem Verfahren zeigt der DoseAware Xtend Ergebnisbildschirm die kumulative Menge der Streustrahlendosis jeder Person für das Verfahren im Vergleich zur Streustrahlendosis im Raum (Referenzdosis). So lässt sich besser nachvollziehen, wie sich das eigene Verhalten während eines bestimmten Verfahrens positiv oder negativ auf die eigene Strahlungsbelastung auswirkt.

Nach dem Verfahren zeigt der DoseAware Xtend Ergebnisbildschirm die kumulative Menge der Streustrahlendosis jeder Person für das Verfahren im Vergleich zur Streustrahlendosis im Raum (Referenzdosis). So lässt sich besser nachvollziehen, wie sich das eigene Verhalten während eines bestimmten Verfahrens positiv oder negativ auf die eigene Strahlungsbelastung auswirkt.
Unsere optionale Dosismanagement-Software erfasst sämtliche Daten für die Anzeige, die Berichterstellung, das Exportieren und das Archivieren. Sie lässt sich über das Krankenhausnetzwerk mit mehreren Basiseinheiten (DoseAware) und/oder mehreren Dosimetrie-Hubs (DoseAware Xtend) verbinden.

Unsere optionale Dosismanagement-Software erfasst sämtliche Daten für die Anzeige, die Berichterstellung, das Exportieren und das Archivieren. Sie lässt sich über das Krankenhausnetzwerk mit mehreren Basiseinheiten (DoseAware) und/oder mehreren Dosimetrie-Hubs (DoseAware Xtend) verbinden.

Unsere optionale Dosismanagement-Software erfasst sämtliche Daten für die Anzeige, die Berichterstellung, das Exportieren und das Archivieren. Sie lässt sich über das Krankenhausnetzwerk mit mehreren Basiseinheiten (DoseAware) und/oder mehreren Dosimetrie-Hubs (DoseAware Xtend) verbinden.
Um es dem Personal leicht zu machen, die wöchentliche oder monatliche Strahlungsbelastung nachzuverfolgen, kann DoseAware Xtend einen Dosisbericht per E-Mail senden. Er enthält einen Überblick über die kumulative Streustrahlendosis. Da diese Daten für jedes Verfahren dargestellt werden, kann er den Anwender*innen dabei helfen, Mikro- und Makrotrends bei der Strahlenexposition anhand von Kriterien wie Art des Verfahrens, Tageszeit und Raum zu identifizieren.

Um es dem Personal leicht zu machen, die wöchentliche oder monatliche Strahlungsbelastung nachzuverfolgen, kann DoseAware Xtend einen Dosisbericht per E-Mail senden. Er enthält einen Überblick über die kumulative Streustrahlendosis. Da diese Daten für jedes Verfahren dargestellt werden, kann er den Anwender*innen dabei helfen, Mikro- und Makrotrends bei der Strahlenexposition anhand von Kriterien wie Art des Verfahrens, Tageszeit und Raum zu identifizieren.

Um es dem Personal leicht zu machen, die wöchentliche oder monatliche Strahlungsbelastung nachzuverfolgen, kann DoseAware Xtend einen Dosisbericht per E-Mail senden. Er enthält einen Überblick über die kumulative Streustrahlendosis. Da diese Daten für jedes Verfahren dargestellt werden, kann er den Anwender*innen dabei helfen, Mikro- und Makrotrends bei der Strahlenexposition anhand von Kriterien wie Art des Verfahrens, Tageszeit und Raum zu identifizieren.
  • ¹ DoseWise Portal und DoseAware (Xtend) sind nicht in allen Märkten erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

