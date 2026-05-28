Haftungsausschluss

1. Die Ergebnisse stammen aus Anwendertests der unabhängigen Use-Lab GmbH im November 2013. Die Tests wurden von 30 klinischen Fachkräften aus den USA (15 Ärzte zusammen mit 15 Pflegekräften oder MTRAs) durchgeführt, die in einer simulierten OP-Umgebung unter Verwendung von mobilen Röntgensystemen von Philips simulierte Eingriffe vornahmen. Die Teilnehmer hatten nie zuvor zusammengearbeitet.

2. Geeignete Philips Dienstleistungsverträge sind in Verbindung mit Technology Maximizer verfügbar.

3. Die klinischen Aufnahmen stammen von Veradius Unity und geben nicht die endgültige Bildqualität der mobilen Zenition 70 C-Bogen-Systeme wieder.

Zenition 70 Systeme sind in einer begrenzten Anzahl von Ländern erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Philips Ansprechpartner.

Einige der gezeigten Funktionen sind bei Zenition 70, optional.

Die tatsächliche Produktdarstellung kann variieren.

Philips behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.

Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Philips Ansprechpartner.