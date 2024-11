Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte

Der FlexArm C-Bogen ermöglicht eine Off-Center-Bildgebung an beiden Tischseiten. So können die Ärzte einen Zugang über die Arteria radialis oder die Arteria brachialis am rechten oder linken Arm, vollständig oder teilweise ausgestreckt, ohne Umlagern des Patienten oder Schwenken des Tisches realisieren. Der Röntgenstrahl bleibt am Arm ausgerichtet und ermöglicht so eine reibungslose Navigation über die volle Länge ohne weitere Anpassungen.