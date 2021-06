Beispiele seien die Digitalisierung der Patientendaten, die Interoperabilität von elektronischen Gesundheitsakten, aber auch Sicherheitsaspekte. 50 Prozent der befragten deutschen CIOs hatten in den vergangenen sechs Monaten einen Sicherheitsvorfall – eine erschreckende Zahl. Laut einer weiteren Studie in Deutschland sind insgesamt fast zwei Drittel der deutschen Krankenhäuser schon einmal Ziel von Cyberkriminalität geworden.Ein Grund, warum sich die CIOs nach wie vor in so großem Umfang mit dem Tagesgeschäft befassen müssen, sind die knappen Budgets. Doch Investitionen allein in neue Softwarelösungen reichen nicht aus, denn diese binden personelle Ressourcen in den IT-Abteilungen und für die Einführung auch des klinischen Personals. Kliniken arbeiten heute mit einer Vielzahl an verschiedenen klinischen und administrativen IT-Anwendungen unterschiedlicher Hersteller. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten und Sicherheitslücken möglichst zu vermeiden, bedarf es eines hohen Betreuungs- und Wartungsaufwands. Für strategische Planung bleibt aufgrund des hohen operativen Bedarfs kaum noch Zeit. Dieser Teufelskreis wird beschleunigt durch den zunehmenden Druck, die Digitalisierung voranzutreiben, und den Fachkräftemangel, der neben kleinen Einrichtungen mittlerweile auch größere Krankenhäuser und sogar Universitätskliniken erreicht hat.Eine Lösung in diesem Kontext bieten „Managed-Services“, also eine umfängliche Betreuung und Betrieb von IT-Lösungen durch Dritte. In Kombination mit einem Pay-per-use-Modell bieten Managed Services entscheidende Vorteile: Zum einen findet eine Risikoteilung statt. Der Service-Partner bleibt Betreiber und ist somit für die Systemverfügbarkeit und-sicherheit verantwortlich, was unter anderem die gesamte Softwarepflege umfasst. Routineaufgaben werden somit an den Dienstleister abgegeben, um Ressourcen in der hauseigenen IT-Abteilung freizusetzen. Außerdem entstehen keine hohen Anschaffungskosten. Das Krankenhaus zahlt nur für die tatsächliche Nutzung des Systems.Wir bei Philips bieten eine solche Lösung beispielsweise mit dem Programm IntelliSpace Enterprise Edition (ISEE) an. Die Plattform kombiniert innovative Softwarelösungen mit einem umfassenden Managed-Service-Angebot. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz profitieren Krankenhäuser von den klinischen Systemen, hoher Leistungsfähigkeit, niedrigen Initialkosten und einer garantierten Verfügbarkeit. All diese Leistungen werden mit ISEE in einem einzigen Vertrag zusammengeführt. Für den Service steht eine einheitliche Servicehotline mit einem festen Ansprechpartner zur Verfügung. ISEE umfasst zahlreiche klinische Anwendungen, die sich der Kunde je nach Bedarf zusammenstellen kann.