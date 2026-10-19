Warum leuchten die LED-Anzeigen auf meinem kabellosen Philips Staubsauger der 7000er oder 8000er Serie nicht?
Es kann mehrere Gründe geben, warum die LED-Anzeigen an Ihrem kabellosen Philips Staubsauger der 7000er oder 8000er Serie nicht leuchten. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie dieses Problem einfach lösen können.
Sie können im Menü auf dem Display überprüfen, ob die LEDs ausgeschaltet sind. Wenn Sie Ihre Auswahl zum Einschalten der LEDs mit der Menütaste nicht bestätigen, bleiben die LEDs ausgeschaltet (siehe Abbildung). Um die Funktion zu finden und die LEDs zu aktivieren, sehen Sie sich die Schritte und das Video unten an:
Drücken Sie die Menü-Taste und schalten Sie die Beleuchtungsfunktion um.
Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Menü-Taste.
Wechseln Sie zum Ändern der Beleuchtungshelligkeit mit den Tasten „+“ und „-“ durch die verfügbaren Stufen und bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Menü-Taste. Es gibt drei verschiedene Optionen: sehr hell, hell und kein Licht.
Unten finden Sie das Video „So verwenden Sie den kabellosen Philips Staubsauger Aqua (Plus)“, in dem erklärt wird, wie Sie die LED-Leuchten aktivieren (bei 0:15-0:33)
Hinweis: Der Titel des Videos enthält die 8000er Serie, gilt jedoch für die 7000er Serie, die über dasselbe Menü verfügt.
Die LED-Anzeigen an Ihrem Zubehör leuchten nur auf, wenn Sie die Fugendüse (1), die Kombinationsdüse (2), die Polsterdüse (3) oder die weiche Bürste (4) direkt an das Handgerät anschließen. Die LED-Leuchten leuchten nicht auf, wenn Sie das Zubehör am Schlauch anschließen. Stellen Sie sicher, dass die LEDs im Menü eingeschaltet sind, wie im ersten Teil dieses Artikels erläutert.
Hinweis:
Nur LEDs der Hauptdüse funktionieren sowohl am Schlauch als auch am Handgerät.
Die Mini-Turbo-Saugbürste (5) wird ohne Licht geliefert.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›