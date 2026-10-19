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Warum leuchten die LED-Anzeigen auf meinem kabellosen Philips Staubsauger der 7000er oder 8000er Serie nicht?

Es kann mehrere Gründe geben, warum die LED-Anzeigen an Ihrem kabellosen Philips Staubsauger der 7000er oder 8000er Serie nicht leuchten. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie dieses Problem einfach lösen können.
 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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