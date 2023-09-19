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Philips Support

Mein kabelloser Staubsauger der 3000er und 2000er Serie von Philips hat eine geringe Saugleistung

Wenn die Saugleistung Ihres kabellosen Staubsaugers der 3000er- oder 2000er-Serie von Philips nicht den Erwartungen entspricht, finden Sie nachfolgend verschiedene Ursachen und Lösungen dafür.
 

3000er und 2000er Serie

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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