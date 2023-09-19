Philips Support Mein kabelloser Staubsauger der 3000er und 2000er Serie von Philips hat eine geringe Saugleistung

Wenn die Saugleistung Ihres kabellosen Staubsaugers der 3000er- oder 2000er-Serie von Philips nicht den Erwartungen entspricht, finden Sie nachfolgend verschiedene Ursachen und Lösungen dafür.



Der Filter und/oder die Zyklonkammer sind verschmutzt Wenn der Filter und/oder die Zyklonkammer (farbiger Teil im Staubbehälter) verschmutzt sind, wird die Saugleistung verringert. Um dieses Problem zu lösen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um beide Teile zu reinigen:



Staubbehälter/Zyklonkammer Schalten Sie das Gerät aus (Abbildung 1).

Entfernen Sie den Behälter, indem Sie den Hebel auf der rechten Seite des Ein-/Ausschalters ziehen (Abb. 2).

Heben Sie das farbige Teil an, um Zugang zum Behälter zu erhalten (Abbildung 3).

Leeren Sie den Staubbehälter (Abbildung 4).

Damit das Gerät gepflegt bleibt, spülen Sie den Staubbehälter unter fließendem Wasser ab. Nicht in der Spülmaschine reinigen (Abbildung 5).

Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter vor dem Wiedereinsetzen komplett trocken ist (Abb. 6).

Filter Nachdem Sie das farbige Teil aus dem Behälter entfernt haben, entfernen Sie das Filtergehäuse, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb. 7).

Nehmen Sie den Schaumstofffilter aus dem Filtergehäuse (Abb. 8).

Klopfen Sie den Schaumstofffilter und das Filtergehäuse über einen Abfallbehälter, um sie zu reinigen (Abb. 9).

Spülen Sie das farbige Teil unter fließendem Wasser ab (Abb. 10) und trocknen Sie es mit einem Tuch (Abb. 11).

Spülen Sie den Schaumstofffilter (Abb. 12) und wringen Sie ihn so oft aus, bis sauberes Wasser austritt (Abb. 13). Achtung: Das Filtergehäuse darf nicht abgespült werden.

Warten Sie, bis der Schaumstofffilter vollständig getrocknet ist (Abb. 14).

Bauen Sie die Teile wieder zusammen (Abb. 15–18).

Hinweis: Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den Filter Ihres Staubsaugers monatlich zu reinigen und alle 6 Monate zu wechseln (Zubehör: XV1631). Ein Fremdkörper steckt in der Düse Wenn ein Fremdkörper im Gerät feststeckt, kann dies zu Problemen mit der Saugleistung führen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Abb. 1). Reinigen Sie die Düse, indem Sie den Schlauch vom Hauptgerät entfernen. Überprüfen Sie, ob ein Fremdkörper im Schlauch oder im Teil der Düse, der mit dem Schlauch verbunden war, feststeckt. Wenn Sie keine Blockaden feststellen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Düse und die Bürste zu reinigen: Entfernen Sie die Bürste, während Sie die Taste an der Seite gedrückt halten (Abb. 2).

Entfernen Sie alle sichtbaren Verschmutzungen von Hand (Abb. 3).

Schneiden Sie Haare heraus, die sich in der Bürste verfangen haben, und entfernen Sie sie (Abbildung 4).

Nehmen Sie die Seitenabdeckung (Abb. 5) ab und entfernen Sie Haare, die sich im Zwischenraum angesammelt haben (Abb. 6).

Setzen Sie die Bürste wieder ein. Nun ist der Staubsauger einsatzbereit (Abb 7–8). Sollte dies nicht funktionieren, bringen Sie das Gerät zu einem Philips Servicecenter, oder kontaktieren Sie uns über www.philips.com/support .

Der Staubbehälter ist nicht ordnungsgemäß am Gerät angebracht Wenn der Staubbehälter nicht ordnungsgemäß angebracht ist, kann dies zu Problemen mit der Saugleistung führen. Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter ordnungsgemäß befestigt ist, indem Sie zuerst die Oberseite des Behälters ausrichten, bevor Sie ihn an seinen Platz schwenken.

Der Filter wurde nicht in das Gerät eingesetzt Wenn der Filter nicht im Gerät ist, kann dies zu Problemen mit der Saugleistung führen. Vergewissern Sie sich, dass sich der Filter im Gerät befindet und richtig eingesetzt ist. Wenn Sie den Staubbehälter an das Gerät anschließen, müssen Sie zunächst die Oberseite des Behälters ausrichten, bevor Sie ihn an seinem Platz (siehe Abb. unten) einsetzen.



Wenn Sie die oben genannten Punkte überprüft haben und das Gerät immer noch eine niedrigere Saugleistung als gewöhnlich hat, bringen Sie es zu einem Philips Servicecenter oder kontaktieren Sie uns unter www.philips.com/support.

