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Philips Support

So reinigen Sie den kabellosen Philips Staubsauger der 2000er/3000er Serie

Um herauszufinden, wie Staubbehälter, Filter, Bürste und Wasserbehälter Ihres kabellosen Philips Staubsaugers der 2000er/3000er Serie gereinigt werden, lesen Sie die folgenden Abschnitte. Sie finden den Modellnamen auf dem Staubsaugerstiel und/oder auf der Abbildung unten.
 

Modelle 2000/3000

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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