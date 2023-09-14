So reinigen Sie den kabellosen Philips Staubsauger der 2000er/3000er Serie

Um sicherzustellen, dass der kabellose Philips Staubsauger optimal funktioniert, sollten Sie den Filter regelmäßig reinigen. Befolgen Sie diese vier einfachen Schritte:

Nachdem Sie das farbige Teil aus dem Behälter entfernt haben, entfernen Sie das Filtergehäuse, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb. 7).

Nehmen Sie den Schaumstofffilter aus dem Filtergehäuse (Abb. 8).

Klopfen Sie den Schaumstofffilter und das Filtergehäuse über einen Abfallbehälter, um sie zu reinigen (Abb. 9).

Spülen Sie das farbige Teil unter fließendem Wasser ab (Abb. 10) und trocknen Sie es mit einem Tuch (Abb. 11).

Spülen Sie den Schaumstofffilter (Abb. 12) und wringen Sie ihn so oft aus, bis sauberes Wasser austritt (Abb. 13). Achtung: Das Filtergehäuse darf nicht abgespült werden.

Warten Sie 24 Stunden, bis der Schaumstofffilter vollständig getrocknet ist (Abb. 14).

Bauen Sie die Teile wieder zusammen (Abb. 15–18).