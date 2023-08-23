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So reinigen Sie den kabellosen Philips Staubsauger der 7000er Serie

Um herauszufinden, wie Sie Staubbehälter, Filter, Bürste und Wasserbehälter Ihres kabellosen Philips Staubsaugers der 7000er Serie reinigen, lesen Sie die folgenden Abschnitte. Sie finden den Modellnamen auf dem Stick und/oder sehen sich das Bild unten an.
 

7000er Modelle

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: FC6826/01R1, XC7042/01R1, FC6823/01R1. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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