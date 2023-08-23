So reinigen Sie den kabellosen Philips Staubsauger der 7000er Serie

Filter

Um sicherzustellen, dass Ihr kabelloser Philips Staubsauger optimal funktioniert, sollten Sie den Filter regelmäßig reinigen. Befolgen Sie diese vier einfachen Schritte:

Entfernen Sie das Filtergehäuse aus dem farbigen Teil, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb. 8).

Nehmen Sie den abwaschbaren Schaumfilter aus dem Filtergehäuse (Abb. 9).

Klopfen Sie beide Teile über einem Abfallbehälter aus, um sie zu säubern (Abb. 10).

Spülen Sie den Schaumstofffilter (Abb. 11) aus und winden Sie ihn aus, bis nur noch sauberes Wasser austritt (Abb. 12). Denken Sie daran, das Filtergehäuse nicht zu spülen.

Hinweis : Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, halten Sie den Filter mit der Filterlasche nach unten und lassen Wasser hindurchfließen, sodass hartnäckig haftender Staub ausgewaschen wird.

Lassen Sie den Filter 24 Stunden trocknen (Abb. 13).

Bauen Sie die Teile wieder zusammen (Abb. 14–16).

Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst den vorstehenden Teil des Behälters richtig ausrichten, bevor Sie ihn an seiner Position einrasten lassen.

Weitere genaue Anweisungen finden Sie im Video unten.

Hinweis : Ihr Staubsauger erinnert Sie automatisch daran, den Filter zu reinigen, indem er einen i8-Informationscode gefolgt von einem QR-Code anzeigt, um einen neuen Filter zu bestellen (Zubehör XV1681).

Wenn das Gerät i8 anzeigt, können Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme des Ein-/Ausschalters) drücken, um die Reinigungsanimation mit schrittweisen Anweisungen zur Filterreinigung anzusehen.

Wir empfehlen, den Filter auszutauschen, wenn nach der Reinigung weiterhin eine i8-Meldung angezeigt wird. Der Filter sollte mindestens alle 6 Monate ausgetauscht werden, um eine maximale Leistung zu gewährleisten.

Der Staubbehälter ist nicht richtig am Gerät angebracht