Mein kabelloser Philips AquaTrio Staubsauger zeigt einen Fehlercode an

Die Symbole für die Fehler- und Informationscodes sind in der Abbildung unten dargestellt.



Fehlercodes:

E1

Der Fehlercode E1 bedeutet, dass bei Ihrem Gerät ein Systemfehler aufgetreten ist. Um dieses Problem zu beheben, trennen Sie bitte das Gerät vom Adapter und schließen Sie es dann wieder an den Adapter an. Versuchen Sie dann, das Gerät neu zu starten. Wenn die Lösung nicht funktioniert, bringen Sie das Gerät zu einem Philips Servicecenter oder kontaktieren Sie uns.



E2

Der Fehlercode E2 (kann kopfüber betrachtet wie "53" aussehen) bedeutet, dass die Temperatur im Raum, in dem das Gerät verwendet, gelagert oder aufgeladen wird, zu niedrig ist. Stellen Sie sicher, dass die Temperatur im Raum über 5 °C liegt. Wenn das Gerät bei der richtigen Temperatur verwendet und gelagert wird und der Fehlercode weiterhin erscheint, wenden Sie sich an uns.



E3

Der Fehlercode E3 bedeutet, dass die Temperatur im Raum, in dem das Gerät verwendet, gelagert oder aufgeladen wird, zu hoch ist. Stellen Sie sicher, dass die Temperatur im Raum unter 35 °C liegt. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus (in der Nähe von heißen Herden, Mikrowellen oder Induktionsherden). Wenn das Gerät bei der richtigen Temperatur verwendet und gelagert wird und der Fehlercode weiterhin erscheint, wenden Sie sich an uns.



Informationscodes:

i1

Der Informationscode i1 bedeutet, dass der Schmutzwasserbehälter Ihres Staubsaugers der Philips Series 7000 voll ist. Leeren Sie ihn.



i3

Ein Informationscode i3 (kann kopfüber betrachtet wie "!E" aussehen) bedeutet, dass die AquaSpin-Düse Ihres Staubsaugers der Philips Series 7000 festsitzt. Dies ist ein automatischer Überhitzungsschutz. Überprüfen Sie, ob beispielsweise ein Netzkabel oder ein Spielzeug in der Düse feststeckt. Überprüfen Sie die Bürsten, Lager, Motorteile und Abdeckungen auf verfangene Haare oder andere Objekte und entfernen Sie sie. Wenn keine blockierenden Objekte zu finden sind, kann das Problem möglicherweise einfach durch Aus- und Einschalten des Geräts behoben werden.



i5

Der Informationscode i5 (kann kopfüber betrachtet wie "!2" aussehen) bedeutet, dass die Lufteinlassöffnungen Ihres Staubsaugers der Philips Series 7000 blockiert sind. Die so genannten Lufteinlassöffnungen befinden sich in der Düse. Überprüfen Sie diese auf Blockierungen und entfernen Sie sie. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wurde, prüfen Sie den gesamten Luftkanal auf Blockierungen und entfernen Sie sie. Dies bezieht sich auf die Düse, den Schlauch und den Nassfilter.



i6

Der Informationscode i6 (kann kopfüber betrachtet wie "!9" aussehen) bedeutet, dass Sie den Staubsauger der Philips Series 7000 für seine Verwendung ausstecken müssen, da er sich sonst nicht einschalten lässt. Schließen Sie das Gerät nur während des AUTOCLEAN-Programms und während des Ladens an die Stromversorgung an.



i7

Der Informationscode i7 bedeutet, dass das falsche Ladegerät an Ihrem Staubsauger der Philips Series 7000 angeschlossen ist. Sie können das Gerät nur mit dem mitgelieferten Adapter laden. Verwenden Sie nur den 34V-Adapter S036-1A340100HE. Die entsprechende Adapternummer finden Sie auf dem Adapter. Ein Ersatzadapter ist unter der Teilenummer XV1793 erhältlich.