Mein Philips Epilierer ist laut.

Wird das Produkt zu fest auf die Haut gedrückt, kann das interne Schutzsystem des Geräts aktiviert werden. Intensiver Druck kann zu Hautreizungen führen, das Gerät erwärmen oder das Gerät kann sich ausschalten. Üben Sie leichten Druck aus und drücken Sie nicht zu fest auf die Haut.



Straffen Sie während des Epilierens die Haut und bewegen Sie den Epilierkopf langsam über die Haut, sodass die Pinzetten die Haare erfassen können. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, bewegen Sie das Gerät gegen die Haarwuchsrichtung und stellen Sie dabei sicher, dass der Kopf vollständig mit der Haut in Kontakt ist.



Überprüfen Sie den Epilierkopf stets auf Sauberkeit und Beschädigung. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Sehen Sie sich das Video unten an, um zu erfahren, wie Sie Ihren Epilierer ordnungsgemäß auf nasser Haut verwenden.

