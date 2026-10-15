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Mein Philips Epilierer ist laut.

Wenn Ihr Philips Epilierer während der Verwendung laute Geräusche abgibt, versichern wir Ihnen, dass dies normal ist und Sie keine Bedenken haben müssen. Das Geräusch wird durch das Öffnen und Schließen der Epilierpinzetten verursacht. Auch die Materialien, die für die Epilierpinzetten verwendet werden, sind sehr hart und langlebig, wodurch das Produkt auch etwas lautere Geräusche verursachen kann. 

Wenn Sie bemerken, dass sich die Geräusche während des Gebrauchs ändern, können Sie prüfen, ob das Produkt gereinigt oder aufgeladen werden muss. Sehen Sie sich das Video unten an, um zu erfahren, wie Sie Ihren Epilierer ordnungsgemäß auf trockener Haut verwenden.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRE229/00, BRE275/30, BRE700/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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