Meine Sonicare Zahnbürste vibriert nicht

Wenn Ihre Zahnbürste nicht vibriert oder sich nicht einschaltet, helfen Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung, um eine Lösung zu finden.
Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Rund um den Ein-/Ausschalter können sich Zahnpastareste ansammeln. Die Reste können den Ein-/Ausschalter blockieren, sodass sich die Zahnbürste nicht einschalten lässt. Wir empfehlen, den Ein-/Ausschalter und den umliegenden Bereich mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
Ein unvollständig aufgeladener Akku benötigt möglicherweise mehr Leistung für die Vibration der Zahnbürste. Wir empfehlen, den Akku mindestens 24 Stunden lang aufzuladen. Um dies zu vermeiden, können Sie Ihre Zahnbürste immer im Ladegerät lassen.
Wenn Sie Ihre Zahnbürste einen Monat oder länger nicht verwendet haben, ist der Akku möglicherweise leer. Stellen Sie das Handstück in die Ladestation. Der Akku wird geladen, es kann jedoch einige Minuten dauern, bis die Akkuanzeige aufleuchtet. Wir empfehlen, die Zahnbürste mindestens 24 Stunden aufzuladen.
Versuchen Sie, Ihre Zahnbürste an einer anderen Steckdose vollständig aufzuladen. Wenn das Ladegerät an eine defekte Stromquelle angeschlossen ist, lädt die Zahnbürste möglicherweise nicht. In einigen Ländern verfügt die Steckdose im Badezimmer über eine Sicherheitsfunktion, die die Stromversorgung unterbricht. Stellen Sie vor dem Aufladen Ihrer Zahnbürste sicher, dass sich auf der Steckdose Spannung befindet.
Wenn sich Ihre Zahnbürste einschaltet und die Akkuanzeige leuchtet, aber die Zahnbürste nicht vibriert, hat sie einen inneren Defekt. Wir empfehlen Ihnen, online eine Reparatur oder einen Austausch anzufordern.
Wenn keiner dieser Tipps hilft, könnte Ihre Zahnbürste einen inneren Defekt haben. Wir empfehlen Ihnen, uns zu kontaktieren.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:HX6500/03 , HX6500/33 , HX6600/11 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›