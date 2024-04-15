Stellen Sie sicher, dass sich keine Verschmutzungen an der Unterseite des Bürstenkopfes und im Bereich um den Metallschaft befinden. Sie können ihn mit lauwarmem Wasser oder einem weichen Tuch reinigen.
Wir empfehlen die Verwendung von authentischen Philips Bürstenköpfen. Andere Bürstenköpfe passen möglicherweise nicht und fallen ab.
Wenn keiner dieser Tipps hilft, könnte Ihre Zahnbürste einen inneren Defekt haben. Wir empfehlen, eine Reparatur oder einen Austausch für Ihre Zahnbürste anzufordern.