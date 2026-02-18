Mein Philips Epilierer entfernt die Haare nicht richtig
Wenn der Philips Epilierer Ihre Körperhaare nicht vollständig entfernt, befolgen Sie unsere Tipps zur Leistungsoptimierung des Geräts oder sehen Sie sich das folgende Video zum richtigen Gebrauch des Epilierers an.
Die optimale Haarlänge zum Epilieren beträgt 3–4 mm. Wenn die Haare länger sind, verwenden Sie den Schneideaufsatz Ihres Epilierers, um die Haarlänge zu kürzen. Wenn der Epilierer nicht mit einem Kammaufsatz ausgestattet ist, rasieren Sie sich und warten Sie dann 7 Tage, bis die Haare lange genug sind, um epiliert zu werden.
Straffen Sie während des Epilierens die Haut und bewegen Sie den Epilierkopf langsam über die Haut, sodass die Pinzetten die Haare erfassen können. Führen Sie das Gerät für optimale Ergebnisse entgegen der Haarwuchsrichtung. Der Kopf soll dabei vollständig auf der Haut aufliegen.
Für eine gründliche Haarentfernung mit dem Epilierer ist es wichtig, den richtigen Winkel einzuhalten.
Bei kabelgebundenen Epilierern halten Sie das Gerät am besten senkrecht in einem Winkel von 90° zur Haut. Bei kabellosen Geräten empfiehlt es sich, den Epilierer in einem leicht geneigten Winkel von 75° zu halten. Detaillierte Gebrauchsanweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Epilierermodells.
Bewegen Sie den Epilierkopf beim Epilieren langsam über die Haut, damit die Pinzetten die Haare erfassen können. Führen Sie das Gerät für optimale Ergebnisse entgegen der Haarwuchsrichtung. Der Kopf soll dabei vollständig auf der Haut aufliegen.
Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer den Kopf des Epilierers, um sicherzustellen, dass er sauber aussieht. Wenn Haare oder Schmutz in den Epilierpinzetten festsitzen, entfernen Sie diese und waschen Sie den Epilierkopf vor dem Gebrauch. Stellen Sie vor der Epilation sicher, dass Ihre Haut sauber und trocken ist.
Wenn Sie die oben genannten Tipps ausprobiert haben und mit den Ergebnissen des Philips Epilierers immer noch nicht zufrieden sind, kontaktieren Sie uns.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:BRE709/00, BRE749/00, BRE738/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›