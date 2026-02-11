Mein Philips Epilierer funktioniert nicht

Einige Philips Epilierer funktionieren nur im Netzbetrieb, andere sind kabellos und müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Sehen Sie auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung nach, um festzustellen, welche Variante Sie haben.

Kabellose Epilierer

Aus Sicherheitsgründen lassen sich kabellose Epilierer nicht einschalten, solange sie an eine Steckdose angeschlossen sind. Trennen Sie Ihren Epilierer von der Steckdose und versuchen Sie noch einmal, ihn einzuschalten.

Epilierer mit Kabel

Epilierer mit Kabel funktionieren nur, wenn sie an eine Steckdose angeschlossen sind. Schließen Sie Ihren Epilierer an eine Steckdose an und versuchen Sie noch einmal, ihn einzuschalten.