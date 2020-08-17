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Gereizte Haut nach der Verwendung des Philips Satinelle Epilierers

Wenn die Haut nach der Verwendung des Philips Satinelle Epilierers juckt oder gerötet bzw. geschwollen ist, versuchen Sie es mit unseren nachfolgenden Tipps, um dieses Problem zu lösen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRE275/00, BRE635/00, BRE605/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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