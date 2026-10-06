Ich bin mit den Ergebnissen des Philips Lumea unzufrieden.

Philips Lumea ist nicht für jeden geeignet. Prüfen Sie die Hautton- und Haarfarbentabelle in Ihrer Bedienungsanleitung (die auch online verfügbar ist) und lesen Sie die wichtigen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, um herauszufinden, ob Lumea für Sie geeignet ist.

Ungeeignete Körperhaarfarben: Die Behandlung mit Lumea ist bei hellblondem, grauem, rotem oder weißem Haar nicht effektiv, da Haar in diesen Farben nicht genügend Licht absorbiert.

Ungeeignete Hauttöne: Sie können Lumea nicht verwenden, wenn Sie einen dunkelbraunen bis schwarzbraunen Hautton haben, da diese Hauttöne das Licht leichter absorbieren, was zu Schmerzen, Hautrötungen oder Verbrennungen führen kann.

Hinweis: Haarfarbe und Hautton können je nach Körperregion variieren. So kann es sein, dass eine Körperpartie möglicherweise nicht für die Behandlung mit Lumea geeignet ist, eine andere hingegen möglicherweise schon, da sie einen anderen Hautton oder eine andere Körperhaarfarbe aufweist.