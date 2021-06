Überprüfen Sie, ob ein Gegenstand in der Düse, dem Saugrohr oder dem Schlauch des Philips Staubsaugers steckt.

Der Luftstrom in Ihrem Staubsauger ist manchmal durch ein Objekt blockiert, das in den entsprechenden Geräteteilen stecken geblieben ist. Entfernen Sie in diesem Fall das Objekt, bevor Sie mit dem Staubsaugen fortfahren.