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Tötet bis zu 99,9 % der Bakterien ab**
Starke desinfizierende Eigenschaften
Mit dem Philips Shaving UV Cube wird die Oberfläche der Schereinheit mit UV-Licht behandelt. 3 integrierte UV-C-LEDs mit einer Wellenlänge von 275 nm beseitigen bis zu 99,9 % der Bakterien** und sorgen so für eine saubere und hygienische Rasur.
Der Shaving UV Cube nutzt UV-C-Licht. Aufgrund seiner kurzen Wellenlänge ist UV-C für seine starken desinfizierenden Eigenschaften bekannt. UV-C inaktiviert Mikroorganismen wirksam und eignet sich daher zur effektiven und sicheren Desinfektion von Oberflächen und Räumen.
Der Shaving UV Cube ist kompatibel mit: Series 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige und i9000 Prestige Ultra.
3.9
von 5
66
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
04/01/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Einfache bedienubg , Angenehme Rasur
Am Anfang war ich skeptisch - aber nach den ersten drei rasuren begann die Begeisterung - tolles gerät
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
#RF52#
16/07/2025
Österreich
Ausgezeichnetes Zusatzprodukt
Die Reinigungskartusche ist einfach zu bedienen. Dient der Hygiene und zugleich wird der Handrasierer regelmäßig geschmiert. Ein weiterer positiver Effekt ist der äußerst angenehme Duft. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Lebensdauer des Rasierers sicherlich verlängert!
Vorteile
Reinigung mit der Kartusche dient der Hygiene und Wartung (Schmierung) des Rasierers!
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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deUmsteiger
28/12/2025
Deutschland
einfach anders - einfach gut!
Ich benutze den I9000 ja mit Rasierschaum welches ein echtes Vergnügen ist. Ich habe bisher es noch nie geschafft dass die rote Leuchte auf der Reinigungsstation erscheint. Aber da ich ja nach dem Rasieren ja den Kopf des Rasierers auswasche, bleibt ja immer ein Rest Wasser dort vorhanden. Daher wird die Reinigungsflüssigkeit ja verlängert, und wird nicht weniger sondern mehr. Aber, man merkt an der Sauberkeit des Kopfes ob die Flüssigkeit Lebensende erreicht hat oder nicht. Wenn nahe Ende dann bleiben mehr Schaumreste im Kopf nach der Rasur, was mit neuem Pod einfach nicht passiert. Top Produkt und Handhabung.
Vorteile
Scherkopf wird sauberer also ohne, sprich es haftet mit neuem Pod keine Rasierseife mehr hartnäckig
Nachteile
Kosten?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Bei Verwendung des Shaving UV Cube
Tötet innerhalb von 10 Minuten 99,9 % Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus bacteria auf der Oberfläche des Rasierers ab – getestet von einem unabhängigen Labor