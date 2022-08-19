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Eingestellt
TAW6505/10
Spitzenklang. In jedem Raum.
Dieser leistungsstarke kabellose Lautsprecher bietet 80 Watt starken satten Sound – allein oder als Multiroom-Einrichtung. Sie erhalten Stereoklang mit vielen Details, perfekter Synchronisierung und einfacher Steuerung, egal ob Sie Ihren Fernseher oder andere Lautsprecher verbinden.
WLAN. Multiroom-Audio.
Kompatibel mit DTS Play-Fi
Verbindung mit Sprachassistenten
Integrierte LED
Bitten Sie Alexa-fähige Geräte oder Geräte mit Google Assistant, Musik über den Lautsprecher wiederzugeben. Drehen Sie die Lautstärke für eine Party auf. Genießen Sie spät abends die leisen Töne. Bleiben Sie über Nachrichten auf dem Laufenden und vieles mehr. Alles per Sprachsteuerung.
Zwei Woofer, zwei passive Bassstrahler und zwei Hochtöner erzeugen raumfüllenden Klang mit kraftvollen Bässen und kristallklaren Höhen. Das WLAN-Streaming liefert ein hochwertiges Signal und sorgt dafür, dass die Audioinhalte perfekt auf allen Lautsprechern oder in allen Räumen synchronisiert werden.
3.3
von 5
47
Bewertungen
SilverDagger
19/08/2022
Deutschland
Sensationell
Der Lautsprecher hat für die Größe einen wirklich tollen Klang, ich habe es zum ersten mal geschafft so ein Netzwerkprodukt problemlos einzurichten und das Ambilight ist richtig schön. Bekommt man auch sonst nirgendwo. Kann ich aus vollster Überzeugung weiterempfehlen.
Vorteile
Einfache Einrichtung, guter Klang und Ambilight
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause verfasst
Datum der Benutzung 2021-07-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause verfasst
Datum der Benutzung 2021-07-19
BaumNuss
12/08/2022
Deutschland
Multiroom Sound mit dem gewissen etwas
Will jetzt nicht wie ein professioneller Rezensent klingen aber der Speaker von Philips hat es wirklich drauf. Alleine die LEDs auf der Rückseite die quasi gleich mit Ambilight zu stellen sind, sind eine hervorragende Idee. Soundqualität ist ausgezeichnet, Einrichtung geht easy von der Hand und dank DTS PlayFi kann der Lautsprecher bestens angesteuert werden. Habe mir insgesamt 4 von den Teilen geholt. Bin überrascht, begeistert und zufrieden in einem :-)
Vorteile
Innovativ mit super klang, leicht zu bedienen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause verfasst
Datum der Benutzung 2021-07-12
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2021-07-12
SettleDown
08/08/2022
Deutschland
Mehr Ambilight
Die Lautsprecher sind fast schon Insider. Kaum einer weiß, dass sich durch die Lautsprecher das Ambilight erweitern lässt. Ton Qualität ist super, Anbindung einfach. Jetzt habe ich überall so Ambilight.
Vorteile
Erweiterung für Ambilight
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause verfasst
Datum der Benutzung 2021-07-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2021-07-08