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Eingestellt

Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

TAW6505/10

3.3

| (47) Bewertungen

Spitzenklang. In jedem Raum.

Dieser leistungsstarke kabellose Lautsprecher bietet 80 Watt starken satten Sound – allein oder als Multiroom-Einrichtung. Sie erhalten Stereoklang mit vielen Details, perfekter Synchronisierung und einfacher Steuerung, egal ob Sie Ihren Fernseher oder andere Lautsprecher verbinden.

Alle Vorteile anzeigen

Spitzenklang. In jedem Raum.

  • WLAN. Multiroom-Audio.

  • Kompatibel mit DTS Play-Fi

  • Verbindung mit Sprachassistenten

  • Integrierte LED

Optimierter Klang Ihrer Smart-Assistant-Lautsprecher

Bitten Sie Alexa-fähige Geräte oder Geräte mit Google Assistant, Musik über den Lautsprecher wiederzugeben. Drehen Sie die Lautstärke für eine Party auf. Genießen Sie spät abends die leisen Töne. Bleiben Sie über Nachrichten auf dem Laufenden und vieles mehr. Alles per Sprachsteuerung.

Stellt eine Verbindung zu Ihren bevorzugten Sprachassistent-fähigen Geräten her

Satter Sound in jedem Raum. Perfekte Synchronisierung zwischen den Zimmern.

Zwei Woofer, zwei passive Bassstrahler und zwei Hochtöner erzeugen raumfüllenden Klang mit kraftvollen Bässen und kristallklaren Höhen. Das WLAN-Streaming liefert ein hochwertiges Signal und sorgt dafür, dass die Audioinhalte perfekt auf allen Lautsprechern oder in allen Räumen synchronisiert werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.3

von 5

47

Bewertungen

19/08/2022

Deutschland

Deutschland

Sensationell

Der Lautsprecher hat für die Größe einen wirklich tollen Klang, ich habe es zum ersten mal geschafft so ein Netzwerkprodukt problemlos einzurichten und das Ambilight ist richtig schön. Bekommt man auch sonst nirgendwo. Kann ich aus vollster Überzeugung weiterempfehlen.

Vorteile

Einfache Einrichtung, guter Klang und Ambilight

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause verfasst

Datum der Benutzung 2021-07-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause verfasst

Datum der Benutzung 2021-07-19

12/08/2022

Deutschland

Deutschland

Multiroom Sound mit dem gewissen etwas

Will jetzt nicht wie ein professioneller Rezensent klingen aber der Speaker von Philips hat es wirklich drauf. Alleine die LEDs auf der Rückseite die quasi gleich mit Ambilight zu stellen sind, sind eine hervorragende Idee. Soundqualität ist ausgezeichnet, Einrichtung geht easy von der Hand und dank DTS PlayFi kann der Lautsprecher bestens angesteuert werden. Habe mir insgesamt 4 von den Teilen geholt. Bin überrascht, begeistert und zufrieden in einem :-)

Vorteile

Innovativ mit super klang, leicht zu bedienen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause verfasst

Datum der Benutzung 2021-07-12

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause verfasst

Datum der Benutzung 2021-07-12

08/08/2022

Deutschland

Deutschland

Mehr Ambilight

Die Lautsprecher sind fast schon Insider. Kaum einer weiß, dass sich durch die Lautsprecher das Ambilight erweitern lässt. Ton Qualität ist super, Anbindung einfach. Jetzt habe ich überall so Ambilight.

Vorteile

Erweiterung für Ambilight

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause verfasst

Datum der Benutzung 2021-07-08

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Datum der Benutzung 2021-07-08

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