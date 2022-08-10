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Eingestellt

Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

TAW6205/10

2.7

| (54) Bewertungen

Ihre Musik. In jedem Raum.

Dieser kabellose Lautsprecher ist alleinstehend großartig und mit anderen noch besser. Nutzen Sie ihn mit Ihrem Fernseher oder mit anderen Lautsprechern, um großartigen Klang in mehreren Räumen zu genießen. Für Stereo einfach koppeln. Oder verstärken Sie das Ambilight Ihres Philips Fernsehers, indem Sie den Lautsprecher verbinden.

Alle Vorteile anzeigen

Ihre Musik. In jedem Raum.

  • WLAN. Multiroom-Audio.

  • Kompatibel mit DTS Play-Fi

  • Verbindung mit Sprachassistenten

  • Integrierte LED

Spotify Connect, Tidal, Deezer: Alles in einer Hand

Egal, ob Sie direkt von Spotify streamen oder über die Play-Fi-App auf hochauflösende Alben von Tidal zugreifen: Dieser Lautsprecher streamt alles. Von Party-Playlisten in der Lounge bis hin zu Podcasts im Büro – alles, was Sie lieben, klingt satter, beeindruckender und klarer.

Multiroom-Setup über Philips Sound oder Play-Fi-App

Wechselspannungsbetrieb. Abmessungen: 115 x 212 x 116 mm

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.7

von 5

54

Bewertungen

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Was ganz anderes

Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.

Vorteile

Ton und Licht einfach eine tolle Sache

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause verfasst

Datum der Benutzung 2021-07-10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Benutzung 2021-07-10

22/07/2022

Deutschland

Deutschland

Das ist klasse!

Einfache Einrichtung, tolle Optik, ansprechender Klang, läuft super stabil, praktische App. Was doll ich noch sagen. Ich habe den Kauf auf jeden Fall nicht bereut. Hatte vorher schon von einem Hifi Hersteller eime WLAN Box. Die ließ sich nicht mal richtig einrichten. Hier klappt alles ganz einfach. Sonst hätte ich das Thema wohl auch aufgegeben.

Vorteile

Leichte Einrichtung und guter Klang

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause verfasst

Datum der Benutzung 2021-06-22

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause verfasst

Datum der Benutzung 2021-06-22

22/07/2022

Deutschland

Deutschland

Bin Happy

Finde den Speaker super schön. Vor allem mit dem Licht ist das super schön :-) Benutze ihn über Bluetooth und finde er klingt richtig gut. Also man braucht nicht zwingend diesen WLAN Geschichte.

Vorteile

Schönes Licht, super Klang

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause verfasst

Datum der Benutzung 2021-06-22

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause verfasst

Datum der Benutzung 2021-06-22

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