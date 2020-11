Holzgehäuse im Vintage-Stil. Elemente aus den 1950er Jahren

Dieses Bluetooth-Radio ist eine Hommage an das kultige Philips Philetta 254 Tischradio. Das Holzgehäuse im Vintage-Stil hat einen unwiderstehlichen Charme. Die Elemente aus den 1950er-Jahren mit zwei Drehknöpfen und dem Lautsprechergitter versetzen Sie zurück in eine Epoche, in der Jazz und Rock'n'Roll das Radioprogramm bestimmten.