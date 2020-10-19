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Eingestellt
TAVS700/10
Kultige Vibes
Authentischer Stil der 1950er Jahre trifft auf moderne Leistung mit diesem netzbetriebenen Bluetooth-Radio. Das Holzgehäuse, die kupfernen Regler und das dimmbare Display machen dieses Gerät zum perfekten Herzstück in jedem Raum. Ein digitaler Radio-Tuner bietet klaren Empfang.
Bluetooth®
20 W Ausgangsleistung
Das mit Stoff bespannte, kupferfarbene Gitter lässt den Sound frei fließen
Dieses Bluetooth-Radio ist eine Hommage an das kultige Philips Philetta 254 Tischradio. Das Holzgehäuse im Vintage-Stil hat einen unwiderstehlichen Charme. Die Elemente aus den 1950er-Jahren mit zwei Drehknöpfen und dem Lautsprechergitter versetzen Sie zurück in eine Epoche, in der Jazz und Rock'n'Roll das Radioprogramm bestimmten.
3.7
von 5
19
Bewertungen
noda
19/10/2020
Deutschland
Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.
Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.
Vorteile
Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.
Nachteile
Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAVS700 Original-Radio verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAVS700 Original-Radio verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-19
3C273
26/02/2020
België
Petite radio de qualité ...
Jolie petite radio au style " rétro " très agréable . Qualité du son - très clair - appréciable , compte tenu de la taille de l ' appareil . A contrario , les infos distillées à l ' écran sont assez limitées , et les réglages , lors de la mise en service , plutôt " délicats " ! Achat néanmoins réussi .
Vorteile
Son de bonne facture , taille " compacte " .
Nachteile
Réglages peu aisés .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAVS700 Radio Vintage verfasst
Datum der Benutzung 2020-01-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAVS700 Radio Vintage verfasst
Datum der Benutzung 2020-01-26
MANNZS
21/03/2021
United Kingdom
Has great features
Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.
Vorteile
Good sound
Nachteile
Nil
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAVS700 Original radio verfasst
Datum der Benutzung 2021-02-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAVS700 Original radio verfasst
Datum der Benutzung 2021-02-20