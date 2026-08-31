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TAVS500/00
All that jazz
Design, das Ihr Herz erfreut. Sound, der Ihre Füße bewegt. Dieser große Bluetooth-Lautsprecher im Retro-Stil bietet 10 Stunden Wiedergabezeit, kraftvolle Bässe und AUX-Eingang für den Anschluss an jede beliebige Quelle. Authentische 1950er-Elemente verleihen dem Mix einen zeitlosen Zauber.
Bluetooth®
10 W Ausgangsleistung
10 Stunden Laufzeit
Dieser Bluetooth-Lautsprecher im Retro-Stil wirkt, als käme er direkt aus den 1950er Jahren: das Holzgehäuse im Vintage-Look, der messingfarbene Drehknopf zur Lautstärkeregelung und das Lautsprechergitter. Details von damals, als Jazz die Charts stürmte und Rock'n'Roll noch in den Kinderschuhen steckte.
Der vollständig geladene Akku bietet 10 Stunden Wiedergabezeit. Das Aufladen erfolgt dabei ganz einfach über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel und dauert ca. 4 Stunden. Durch einmaliges Drücken der Bluetooth-Taste lässt sich dieser Lautsprecher mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln.
Von Hip-Hop bis EDM. Das Design des Lautsprechers ist zwar an die Zeit des Rock'n'Roll angelehnt – das heißt aber nicht, dass er nicht auch bei anderen Musikrichtungen glänzt. Egal, was Sie hören, der 3-Zoll-Full-Range-Treiber liefert klaren, detailgetreuen Sound. Ein Bassreflexanschluss gibt die tiefen Töne wider und sorgt so für abgerundete, kraftvolle Bässe.
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