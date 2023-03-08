ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
  • Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.

8000 seriesIn-Ear True Wireless Kopfhörer

TAT8505BK/00

2.4
| (11) Bewertungen

1 Auszeichnung

Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.
Tauchen Sie ein in satten, detailreichen Sound – oder hören Radio aus aller Welt. Diese eleganten, kabellosen Kopfhörer verfügen über Active Noise Canceling und einen Awareness-Modus, mit dem Sie steuern können, was Sie hören. Das raffinierte runde Design setzt Akzente.
Alle Vorteile anzeigen

Musik, die Sie lieben. Design, das Sie lieben.

  • 13-mm-Treiber/geschlossen

  • Bluetooth®

  • Schwarz

Hybrid Active Noise Cancelling. Fokus, wo Sie ihn möchten.

Hybrid Active Noise Cancelling. Fokus, wo Sie ihn möchten.

Wenn der Song Ihre volle Aufmerksamkeit verdient, können Sie mit diesen True Wireless Kopfhörern ganz ohne Ablenkungen in die Musik eintauchen. Ein externes Mikrofon und ein internes Mikrofon sorgen gemeinsam für eine Unterdrückung von Außengeräuschen. Mit dem Awareness-Modus können Sie die Welt jederzeit wieder hereinlassen.

Detailreicher, raumfüllender Sound mit satten, kraftvollem Bass

Detailreicher, raumfüllender Sound mit satten, kraftvollem Bass

Perfekt abgestimmte 13-mm-Treiber sorgen für kraftvolle Bässe und atemberaubende Klarheit bei jedem Titel. Wenn Sie einen Ohrstöpsel herausnehmen, wird die Musik angehalten. Setzen Sie ihn wieder ein, wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.

Ladetasche. Bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit

Ladetasche. Bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit

Die Ladetasche kann drahtlos oder über USB-C aufgeladen werden. Eine vollständig geladene Tasche bietet zusätzliche 18 Stunden Wiedergabezeit. Die Kopfhörer bieten mit einer Akkuladung eine Wiedergabezeit von 6 Stunden (5 Stunden mit ANC). Laden Sie sie 15 Minuten lang auf, um 1 zusätzliche Stunde zu erhalten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-1679621

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.4

von 5

11

Bewertungen

08/03/2023

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Great, comfortable and just work

Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend

Vorteile

Connects no issues with other devices, decent battery life

Nachteile

None yet

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones verfasst

02/02/2022

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

PUIK GELUID

Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.

Vorteile

Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij

Nachteile

buitenzijde iets te glad

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon verfasst

22/11/2021

Nederland

Nederland

Wat een heerlijk geluid!

Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.

Vorteile

Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid

Nachteile

Touchcontrol is even zoeken

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.