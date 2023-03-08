Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
TAT8505BK/00
13-mm-Treiber/geschlossen
Bluetooth®
Schwarz
Wenn der Song Ihre volle Aufmerksamkeit verdient, können Sie mit diesen True Wireless Kopfhörern ganz ohne Ablenkungen in die Musik eintauchen. Ein externes Mikrofon und ein internes Mikrofon sorgen gemeinsam für eine Unterdrückung von Außengeräuschen. Mit dem Awareness-Modus können Sie die Welt jederzeit wieder hereinlassen.
Perfekt abgestimmte 13-mm-Treiber sorgen für kraftvolle Bässe und atemberaubende Klarheit bei jedem Titel. Wenn Sie einen Ohrstöpsel herausnehmen, wird die Musik angehalten. Setzen Sie ihn wieder ein, wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.
Die Ladetasche kann drahtlos oder über USB-C aufgeladen werden. Eine vollständig geladene Tasche bietet zusätzliche 18 Stunden Wiedergabezeit. Die Kopfhörer bieten mit einer Akkuladung eine Wiedergabezeit von 6 Stunden (5 Stunden mit ANC). Laden Sie sie 15 Minuten lang auf, um 1 zusätzliche Stunde zu erhalten.
Auszeichnungen
2.4
von 5
11
Bewertungen
Jml3_uk
08/03/2023
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Great, comfortable and just work
Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend
Vorteile
Connects no issues with other devices, decent battery life
Nachteile
None yet
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones verfasst
Barrista Numero Uno
02/02/2022
Nederland
Verifizierter Käufer
PUIK GELUID
Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.
Vorteile
Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij
Nachteile
buitenzijde iets te glad
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon verfasst
Boortjefocus
22/11/2021
Nederland
Wat een heerlijk geluid!
Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.
Vorteile
Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid
Nachteile
Touchcontrol is even zoeken
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon verfasst