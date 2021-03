Ausgezeichnetes geometrisches Design. Bequeme Passform im Ohr

Das runde Gehäuse des Ohrstöpsels besticht durch seine Haptik und wurde so entwickelt, dass es subtil das Licht einfängt, was ihm einen eleganten, dezenten Look verleiht. Der ovale Akustikschlauch sitzt bequem und sicher im Ohr und maximiert die passive Geräuschisolierung.