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Echte kabellose Kopfhörer

TAT2149WT/00

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Winzig, aber leistungsstark

Mit ihrem besonders bequemen Design fühlen sich diese winzigen True-Wireless-Ohrhörer den ganzen Tag über gut an und sehen dabei auch noch gut aus! Trotz ihrer geringen Größe überzeugen sie mit großartigem Klang und zusätzlichem Bass bei niedriger Lautstärke. Sie sind unterwegs? Das Case passt sogar an einen Schlüsselring.

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Winzig, aber leistungsstark

  • Winzige True-Wireless-Ohrhörer

  • Ladecase für den Schlüsselbund

  • Natürlicher Klang. Dynamic Bass

  • Klare Gespräche

Winzige Ohrhörer. Besonders bequemer Sitz

Winzige Ohrhörer. Besonders bequemer Sitz

Unsere bisher kleinsten True-Wireless-Ohrhörer bestechen durch ein flaches Design, das perfekt sitzt und sich selbst dann großartig anfühlt, wenn Sie sie den ganzen Tag tragen. Die Ohrhörer sitzen in der Ohrmuschel, sodass kein Ohrstöpsel in den Gehörgang drückt. Wenn Sie etwas mehr Halt benötigen, stehen drei Größen von Silikonhüllen (im Lieferumfang enthalten) zur Auswahl.

Großartiger Klang auch bei niedriger Lautstärke mit Dynamic Bass

Großartiger Klang auch bei niedriger Lautstärke mit Dynamic Bass

Diese True-Wireless-Ohrhörer sind zwar klein, aber Sie müssen die Lautstärke nicht erhöhen, um den besten Klang aus ihren 10 mm-Treibern herauszuholen. Aktivieren Sie Dynamic Bass über den linken Ohrhörer oder die Philips Headphones App und genießen Sie die volle Kraft Ihrer Lieblingsbasslines, selbst wenn Sie leise hören.

Klare Gespräche. Man hört, was du sagst

Klare Gespräche. Man hört, was du sagst

Bei einem Anruf ist Ihre Stimme klar und deutlich zu hören. Ein eigenes Mikrofon erfasst den Klang Ihrer Stimme, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung einen Teil der Umgebungsgeräusche dämpft.

Technische Daten

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