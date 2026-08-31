Winzig, aber leistungsstark

Mit ihrem besonders bequemen Design fühlen sich diese winzigen True-Wireless-Ohrhörer den ganzen Tag über gut an und sehen dabei auch noch gut aus! Trotz ihrer geringen Größe überzeugen sie mit großartigem Klang und zusätzlichem Bass bei niedriger Lautstärke. Sie sind unterwegs? Das Case passt sogar an einen Schlüsselring.