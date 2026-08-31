Winzige Ohrhörer. Besonders bequemer Sitz

Unsere bisher kleinsten True-Wireless-Ohrhörer bestechen durch ein flaches Design, das perfekt sitzt und sich selbst dann großartig anfühlt, wenn Sie sie den ganzen Tag tragen. Die Ohrhörer sitzen in der Ohrmuschel, sodass kein Ohrstöpsel in den Gehörgang drückt. Wenn Sie etwas mehr Halt benötigen, stehen drei Größen von Silikonhüllen (im Lieferumfang enthalten) zur Auswahl.