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Kabellose Kopfhörer

TASN503BK/00

2

| (1) Bewertung

Intelligenter trainieren.

Finden Sie die richtige Intensität mit diesen wasserdichten kabellosen In-Ear-Sportkopfhörern. Der Herzfrequenz-Monitor hilft Ihnen, bei jeder Trainingseinheit die beste Leistung zu erzielen. Sechs Stunden Wiedergabezeit und kräftiger Sound bringen Sie auf die nächste Stufe.

Alle Vorteile anzeigen

Bei jedem Wetter.

Intelligenter trainieren.

  • 6-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

  • 6 Std. Betriebszeit

Integrierter Herzfrequenz-Monitor.

Erfassen Sie Ihre Herzfrequenz mit dem integrierten Monitor. Ein Sensor im Ohrhörer verfolgt Ihren Herzschlag mit größter Präzision. So wissen Sie immer, wann Sie Gas geben und wann Sie sich erholen sollten, damit Sie bei jedem Workout die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. Kompatibel mit offenen Fitness-Tracking-Apps

Benutzerfreundliche Tastensteuerung

Die benutzerfreundliche Taste erleichtert es Kindern, Anrufe anzunehmen, einen Titel zu überspringen oder die Wiedergabe anzuhalten – alles, ohne das Smartphone zu berühren. Die Lautstärketasten an der Unterseite der Kopfhörermuschel sind leicht zu erreichen, ebenso wie die LED-Lichttaste.

3 austauschbare Ohrstöpsel für perfekten Sitz im Ohr

Austauschbare Gummi-Ohrstöpsel in drei Größen sorgen für eine perfekte Abdichtung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.0

von 5

1

Bewertung

5
4
3
1

01/09/2021

Nederland

Nederland

Goed geluid matig design

Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.

Vorteile

Goed geluid

Nachteile

Fragile bouw kwaliteit

Diese Bewertung wurde für TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon verfasst

Datum der Benutzung 2021-05-01

Diese Bewertung wurde für TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon verfasst

Datum der Benutzung 2021-05-01

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Haftungsausschlüsse

  1. Ergebnisse können variieren