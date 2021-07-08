ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Produkt-Lifestyle
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Produkt-Lifestyle

Eingestellt

Kabellose Lautsprecher

TAS5505/00

4

| (4) Bewertungen

1 Auszeichnung

Entspannung mit Stil

Entspannen Sie sich mit dem Bluetooth-Lautsprecher, der jeden Raum perfekt ergänzt. Sie erhalten 12 Stunden Wiedergabezeit und satten Sound mit warmen Bässen. Die Lautsprecherbespannung aus Wollmischgewebe sorgt für einen eleganten Touch und das integrierte Mikrofon ermöglicht Freisprechanrufe.

Alle Vorteile anzeigen

Entspannung mit Stil

  • Bluetooth®

  • 20 W Ausgangsleistung

  • 12 Stunden Wiedergabezeit

Form und Funktion in perfekter Harmonie

Form und Funktion in perfekter Harmonie

Dieser Lautsprecher sieht überall toll aus. Mit geprägten Tasten können Sie die Wiedergabe, Bluetooth und vieles mehr steuern. Das integrierte Mikrofon ermöglicht freihändiges Telefonieren und die Tragebandöffnung die Verwendung eines Trageriemens.

12 Stunden Wiedergabezeit. 3,5 Stunden Ladezeit

12 Stunden Wiedergabezeit. 3,5 Stunden Ladezeit

Gehen Sie von einem Arbeitstreffen nahtlos zur Dinnerparty über. Sie erhalten 12 Stunden Wiedergabezeit mit nur einer Akkuladung und die Reichweite beträgt 20 m. Das Aufladen des Lautsprechers dauert 3,5 Stunden über das mitgelieferte USB-C-Kabel.

Lautsprecherbespannung von Kvadrat, die den Klang gut durchlässt.

Dieser Lautsprecher ist mit einer hochwertigen Lautsprecherbespannung des High-End-Herstellers Kvadrat bezogen. Das schöne Wollmischgewebe ist akustisch gut durchlässig, sodass der Sound aus dem Lautsprecher frei in den Raum übertragen wird.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Bild von AWARD-1679621

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

4

Bewertungen

4
3
2

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Perfektes Produkt Satter Sound

Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK

Vorteile

wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet

Nachteile

wenn es was kostet :-)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS5505 Kabellose Lautsprecher verfasst

Datum der Benutzung 2020-06-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS5505 Kabellose Lautsprecher verfasst

Datum der Benutzung 2020-06-08

14/08/2024

Nederland

Nederland

perfecte speakers

2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.

Vorteile

Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.

Nachteile

Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS5505 Draadloze luidspreker verfasst

Datum der Benutzung 2023-08-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS5505 Draadloze luidspreker verfasst

Datum der Benutzung 2023-08-14

05/04/2023

Nederland

Nederland

geweldig speaker!

Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!

Vorteile

mooie geluid, makkelijk te verbinden

Nachteile

geen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS5505 Draadloze luidspreker verfasst

Datum der Benutzung 2023-03-05

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS5505 Draadloze luidspreker verfasst

Datum der Benutzung 2023-03-05

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Das IPX7-Zertifikat bedeutet, dass der Lautsprechertreiber bis zu 30 Minuten lang in bis zu einen Meter tiefes Wasser eingetaucht werden kann. Die Lautsprecherbespannung ist nicht wasserfest, hält aber Spritzwasser stand.