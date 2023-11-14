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Eingestellt
Laut mitsingen
Mit dem farbenfrohen Bluetooth-Lautsprecher und dem kabellosen Mikrofon rocken sie die Bühne! Von Liedern über Geschichten bis hin zu Klassen-Präsentationen – mit der One-Touch-Aufzeichnung können Kinder Titel ganz einfach aufzeichnen. Sie erhalten klaren Sound und 6 Stunden Wiedergabezeit.
5 m kabelloses Mikrofon
Intelligente Bluetooth-Kopplung
6 Stunden Wiedergabezeit
10 x 105 x 38 mm
Dieser ultraportable Bluetooth-Lautsprecher verfügt über ein kabelloses Mikrofon. Kinder können zur Musik singen, Geschichten erzählen oder sogar Filmszenen mit ihren Freunden nachspielen! Mit der One-Touch-Aufzeichnung können sie ihre Titel ganz einfach auf einer Micro-SD-Karte aufnehmen.
Die Wiedergabezeit beträgt 6 Stunden und eine vollständige Aufladung dauert 2,5 Stunden. Der Ladevorgang erfolgt über Micro-USB. Fünf klar beschriftete Tasten erleichtern Kindern das Spielen, Anhalten, Regeln der Lautstärke, Wechseln der Quelle und Aufnehmen.
Durch langes Drücken der Wiedergabe-/Pausetaste kann dieser kabellose Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt werden. Danach merkt sich der Lautsprecher die Kopplung mit dem letzten Gerät. Die Reichweite des Lautsprechers beträgt 10 m.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Vip740624
14/11/2023
België
Enceinte sans fil Philips pour les enfants
Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!
Vorteile
Permet de travailler son élocution
Nachteile
Difficile à trouver
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS4405N Enceinte sans fil verfasst
Datum der Benutzung 2023-10-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS4405N Enceinte sans fil verfasst
Datum der Benutzung 2023-10-14