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Eingestellt
Überall zu Hause
Morgenmusik im Bad. Inspirierende Podcasts im Home Office. Mit der Lautsprecherbespannung aus Wollmischgewebe und den erhabenen Bedienelementen sieht dieser elegante Bluetooth-Lautsprecher immer gut aus. Sie erhalten einen erstaunlich satten Sound und 10 Stunden Wiedergabezeit.
Bluetooth®
5 W Ausgangsleistung
10 Stunden Laufzeit
Mit diesem einfachen und dennoch markanten Bluetooth-Lautsprecher können Sie Ihre Musik stilvoll genießen. Mit den erhabenen Tasten können Sie die Wiedergabe, Bluetooth und vieles mehr steuern. Das integrierte Mikrofon ermöglicht freihändiges Telefonieren und der Tragegriff erleichtert die portable Nutzung in verschiedenen Räumen.
Sie erhalten 10 Stunden Wiedergabezeit mit nur einer Akkuladung und die Reichweite beträgt 20 m. Das Aufladen des Lautsprechers dauert 2,5 Stunden über das mitgelieferte USB-C-Kabel. Passive Bassstrahler sorgen für kraftvolle Bässe, wobei der Klang auch bei hoher Lautstärke klar bleibt.
Dieser Lautsprecher ist mit einer hochwertigen Lautsprecherbespannung des High-End-Herstellers Kvadrat bezogen. Das schöne Wollmischgewebe ist akustisch gut durchlässig, sodass der Sound aus dem Lautsprecher frei in den Raum übertragen wird.
Auszeichnungen
4.3
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
KarmaRuss
23/10/2020
United Kingdom
Big Performance from a little speaker.
Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.
Vorteile
Perfornance sound quality and perfect size for travelling.
Nachteile
None, seriously none.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS3505 Wireless speaker verfasst
Datum der Benutzung 2020-09-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS3505 Wireless speaker verfasst
Datum der Benutzung 2020-09-23
Bog85
17/03/2021
United Kingdom
Great sound for a small speaker
Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS3505 Wireless speaker verfasst
Datum der Benutzung 2020-02-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS3505 Wireless speaker verfasst
Datum der Benutzung 2020-02-17
kaymanswe
31/03/2021
Sverige
Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling
Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.
Vorteile
Enkel, lätt
Nachteile
Plingar vid på/av
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS3505 Trådlös högtalare verfasst
Datum der Benutzung 2021-02-28
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Diese Bewertung wurde für TAS3505 Trådlös högtalare verfasst
Datum der Benutzung 2021-02-28
Das IPX7-Zertifikat bedeutet, dass der Lautsprechertreiber bis zu 30 Minuten lang in bis zu einen Meter tiefes Wasser eingetaucht werden kann. Die Lautsprecherbespannung ist nicht wasserfest, hält aber Spritzwasser stand.