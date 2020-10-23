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Eingestellt

Kabellose Lautsprecher

TAS3505/00

4.3

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Überall zu Hause

Morgenmusik im Bad. Inspirierende Podcasts im Home Office. Mit der Lautsprecherbespannung aus Wollmischgewebe und den erhabenen Bedienelementen sieht dieser elegante Bluetooth-Lautsprecher immer gut aus. Sie erhalten einen erstaunlich satten Sound und 10 Stunden Wiedergabezeit.

Alle Vorteile anzeigen

Überall zu Hause

  • Bluetooth®

  • 5 W Ausgangsleistung

  • 10 Stunden Laufzeit

Form und Funktion in perfekter Harmonie

Form und Funktion in perfekter Harmonie

Mit diesem einfachen und dennoch markanten Bluetooth-Lautsprecher können Sie Ihre Musik stilvoll genießen. Mit den erhabenen Tasten können Sie die Wiedergabe, Bluetooth und vieles mehr steuern. Das integrierte Mikrofon ermöglicht freihändiges Telefonieren und der Tragegriff erleichtert die portable Nutzung in verschiedenen Räumen.

10 Stunden Wiedergabezeit. 2,5 Stunden Ladezeit

10 Stunden Wiedergabezeit. 2,5 Stunden Ladezeit

Sie erhalten 10 Stunden Wiedergabezeit mit nur einer Akkuladung und die Reichweite beträgt 20 m. Das Aufladen des Lautsprechers dauert 2,5 Stunden über das mitgelieferte USB-C-Kabel. Passive Bassstrahler sorgen für kraftvolle Bässe, wobei der Klang auch bei hoher Lautstärke klar bleibt.

Lautsprecherbespannung von Kvadrat, die den Klang gut durchlässt.

Dieser Lautsprecher ist mit einer hochwertigen Lautsprecherbespannung des High-End-Herstellers Kvadrat bezogen. Das schöne Wollmischgewebe ist akustisch gut durchlässig, sodass der Sound aus dem Lautsprecher frei in den Raum übertragen wird.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.3

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

23/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Big Performance from a little speaker.

Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.

Vorteile

Perfornance sound quality and perfect size for travelling.

Nachteile

None, seriously none.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS3505 Wireless speaker verfasst

Datum der Benutzung 2020-09-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Benutzung 2020-09-23

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound for a small speaker

Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS3505 Wireless speaker verfasst

Datum der Benutzung 2020-02-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS3505 Wireless speaker verfasst

Datum der Benutzung 2020-02-17

31/03/2021

Sverige

Sverige

Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling

Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.

Vorteile

Enkel, lätt

Nachteile

Plingar vid på/av

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS3505 Trådlös högtalare verfasst

Datum der Benutzung 2021-02-28

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Diese Bewertung wurde für TAS3505 Trådlös högtalare verfasst

Datum der Benutzung 2021-02-28

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Haftungsausschlüsse

  1. Das IPX7-Zertifikat bedeutet, dass der Lautsprechertreiber bis zu 30 Minuten lang in bis zu einen Meter tiefes Wasser eingetaucht werden kann. Die Lautsprecherbespannung ist nicht wasserfest, hält aber Spritzwasser stand.